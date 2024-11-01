وثائقي - السعادة اسمي - صوت ضد قتل النساء، الجزء األول

يحكي هذا الوثائقي القصة الملهمة للشابة الكردية "موتلو كايا"، والتي تنحدر من قرية نائية في جنوب شرق تركيا. (موتلو تعني "سعيد" باللغة التركية). كانت "موتلو" في سن التاسعة عشرة مقبلة على الشهرة عندما وصلت إلى نهائي برنامج "المواهب التركية"، وبعد ذلك بأيام، أطلق عليها رجل النار وحاول اختطافها. وعلى الرغم من كل الصعاب، نجت من الموت، ولكنها تعرضت لإصابات ولرصاصة في رأسها غيّرت مجرى حياتها. ورغم تعافيها، لا تستطيع "موتلو" الهروب من واقع الاعتداءات المتزايدة على النساء التركيات: فقد قُتلت مشرفتها وشقيقتها "ديليك" على يد صديقها. كما قُتلت جارتها على يد خطيبها. وعلى الرغم من إعاقتها، تحارب "موتلو" بلا هوادة من أجل تحقيق العدالة لشقيقتها بدعم من عائلتها الوفية. وتطلب من متابعيها البالغ عددهم 1.5 مليون دعمها عبر تطبيق تيك توك. فمن خلال أغنية احتجاجية شخصية للغاية، تعبّر عن غضبها المستحق وتناضل ضد قتل النساء.