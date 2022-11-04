وثائقي - الزلزال الآسيوي - أزمة مالية وتبعاتها

بدا العالم في أواخر تسعينيات القرن الماضي وكأنه يسير على طريق نمو ثابت، مدفوعا بشكل أساسي بالاقتصادات الصاعدة في جنوب شرق آسيا، المنطقة التي تتمتع بأقوى نمو اقتصادي. لكن فجأة وفي غضون وقت قصير جدا، فقد ملايين الأشخاص مصادر رزقهم. عاد الجوع والبطالة الجماعية وأعمال الشغب إلى البلدان التي كانت مزدهرة حينذاك. وما كان مقلقا بشكل خاص لجميع خبراء الأزمات في ذلك الوقت هو أنهم لم يتوقعوا الأزمة، ولم يكونوا مستعدين لها. فإجراءاتهم المتسرعة لم تؤت ثمارها لفترة طويلة، بل إنها فاقمت الوضع. كيف كان لذلك أن يحدث وما هي الأسباب؟ بعد ذلك بعشر سنوات، أي بين عامي 2008/2009، كان العالم لبضعة أسابيع على شفا انهيار اقتصادي عالمي كامل مرة أخرى. لقد أظهرت "الأزمة المالية العالمية" مدى ارتباط فعالية عالم العولمة بفعالية السوق المالية. في هذا الفيلم الوثائقي يتساءل خبراء مشهورون عالميا ما إذا كان التهديد الخطير بالانهيار جزءا متأصلا في اقتصادنا العالمي. حتى اليوم لا توجد إجابة شافية عن هذا السؤال. والخلاصة هي أننا اقتصاديا، ما زلنا نجلس على برميل بارود.