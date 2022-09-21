 وثائقي - الرياح - محرك التغير المناخي | وثائقي | DW | 01.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - الرياح - محرك التغير المناخي

تيارات الرياح المتغيرة تزيد من احتمال حدوث ظواهر الطقس الشديدة كالجفاف أو الأمطار الغزيرة، لأن الرياح التي ينتج عنها في خطوط العرض التغير بين المرتفعات والمنخفضات الجوية تتأثر بالاحتباس الحراري.

تعتبر الرياح محرك الطقس في كوكبنا، فهي تجلب لنا أشعة الشمس والأمطار أيضا. وفي أشهر الشتاء تزداد قوة الرياح وتتحول إلى عواصف قوية. بيد أن التغير المناخي يؤدي في جميع أنحاء الكرة الأرضية إلى تغيرات في ظروف الرياح السائدة - ما يتسبب في عواقب وخيمة. الأعاصير الأطلسية، التي تتكون فوق المناطق الاستوائية وتدمر بشكل دوري مناطق بأكملها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تزداد قوتها وتجلب معها المزيد من الأمطار. الأضرار التي تسببها مروعة. الأسباب الدقيقة لهذه الظاهرة يريد معرفتها باحثون في القطب الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة بوتيرة أسرع من بقية أنحاء العالم. يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي في تقلب نظام الرياح على ارتفاع عشرة كيلومترات تقريبا. يحرك التيار النفاث القطبي الشمالي المرتفعات والمنخفضات الجوية حول الأرض. بسرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة يتحرك في اتجاه الغرب والشرق حول الكرة الأرضية. لكن في السنوات الأخيرة، وجد علماء الأرصاد الجوية أن المراحل التي تضعف فيها قوته تزداد - مع عواقب وخيمة على أوروبا أيضا. فترات جفاف شديد كما في عام 2018 أو كوارث الأمطار كتلك التي حدثت في صيف 2021 باتت أكثر احتمالا. وقد رصد العلماء بالفعل تطورات مثيرة للقلق في سفالبارد. تغير المناخ يغير الرياح والرياح المتغيرة تُسرِّع تغير المناخ - إنها حلقة مفرغة خطيرة.

المزيد من المركز الإعلامي

Dokumentarfilm | Leonorac

وثائقي - ليونورا ميسينغ - قصة التحاقها بداعش وعودتها إلى ألمانيا 21.09.2022

Dokumentarfilm | Modernes Mittelmeer - Malta

وثائقي - على ضفاف المتوسط ـ مالطا 17.09.2022

Expedition Dhaulagiri | RTS

رحلة الهيمالايا دولاغيري - صوفي لاڤو ومغامرة تسلق جبال الهيمالايا 16.09.2022

Dokumentarfilm | Taiwan on guard

تايوان وتهديدات الصين القائمة 15.09.2022

المزيد وثائقي

Dokus KW 39 - Frauen bauen - Wie Architektinnen die Baukunst erobern

فن عمارة نسائي - مهندسات معماريات يكتسحن قطاع البناء 28.09.2022

DW Dokumentationen | Bhutan Die Diktatur des Glücks?

مملكة بوتان - دكتاتورية السعادة؟ 28.09.2022

Dokumentarfilm | Spurensuche

وثائقي - فك لغز الجريمة - طرق جديدة في علم الأدلّة الجنائية 26.09.2022

Dokumentarfilm | Mittelmeer Kreta

وثائقي - على ضفاف المتوسط ـ كريت، اليونان 24.09.2022

اقرأ أيضا

Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild Bild: Patrizia Tilly - Fotolia

الرياح - محرك التغير المناخي 22.09.2022

تيارات الرياح المتغيرة تزيد من احتمال حدوث ظواهر الطقس الشديدة كالجفاف أو الأمطار الغزيرة، لأن الرياح التي ينتج عنها في خطوط العرض التغير بين المرتفعات والمنخفضات الجوية تتأثر بالاحتباس الحراري.