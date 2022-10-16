وثائقي - الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب (الجزء الأول)

السياسة الضريبة كانت وما زالت موضوعا أساسيا في النقاشات السياسية. ففي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 وسياسات التقشّف التي رافقتها، اندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء أوروبا: سواء من قِبَل مؤيدي خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، أو حركة السترات الصفراء في فرنسا، أو من قِبَل الذين تضرّروا من إعادة توحيد ألمانيا. الاحتجاجات تظهر جليا عدم الثقة المتزايد في صفوف المواطنين تجاه حاكميهم. وليس نادرا أن تكون السياسة الضريبية سببا للخلاف. "لا ضرائب بدون تمثيل" ـ منذ حركة الاستقلال الأمريكية أصبح هناك ارتباط وثيق بين الضرائب وسيادة الشعب. الاحتجاجات الشعبية الحالية تُذكّر ذوي السلطة بهذه القاعدة الأساسية للديمقراطية. لذا فإن هذه الاحتجاجات هي امتداد لتاريخ حافل بالأحداث: فمنذ القرون الوسطى تنشب باستمرار صراعات بين شعوب أوروبا وحاكميها بسبب قضية الضرائب. هذا الفيلم الوثائقي من جزئين يتقفى آثار هذه الصراعات.