وثائقي - الدعارة في تايلاند - عواقب السياحة الجنسية

تم القبض عليه في باتايا بعد التحقيق معه بتهمة الاعتداء الجنسي الخطير على الأطفال. ويقال إنه أخذ فتيات قاصرات من حانة إلى شقته. ولكن بدلاً من أن يعاقبه القانون، غادر الألماني تايلاند بسهولة. كان هناك اتهام بأنه دفع رشى. وبعد أن أصبحت القضية علنية من خلال البحث، تدخل رئيس وزراء تايلاند شخصيا ودعا القضاء والشرطة إلى التحقيق من أجل كشف أخطاء السلطات. يعرض فيلم "الدعارة في تايلاند " ما حدث منذ أن كشفت القضية المذكورة. فكيف تغير الوضع في تايلاند؟ ماذا عن الوعود الكثيرة؟ في تايلاند، أثار البحث الذي أجراه فريق الفيلم أيضًا جدلاً حول ما إذا كان تقنين الدعارة يمكن أن يكون وسيلة لتفكيك الهياكل الإجرامية في مناطق الدعارة وبالتالي تمهيد الطريق لمحاربة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. الخبراء يتفقون على أن السياحة الجنسية تخلق هياكل في مناطق انتشار الدعارة فتعرض الأطفال للخطر. في الفيلم الوثائقي، يتساءل المؤلف فولفغانغ لوك عما إذا كانت تايلاند جادة الآن في مكافحة دعارة الأطفال والفساد. ويصور مع المدافعين عن الأطفال ومع سياسيين وأصحاب حانات وضباط شرطة رفيعي المستوى. ويتابع فريق الفيلم تطور القضية المرفوعة ضد الألماني المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال.