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وثائقي - الخلود الافتراضي - هل سنتغلب على الموت؟

٨ أكتوبر ٢٠٢٣

هل يتيح لنا الذكاء الاصطناعي العيش إلى الأبد أو أن يستمر وجودنا حتى زمن أحفادنا والأجيال المقبلة؟ ما هي التطورات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية؟

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هل سيكون هناك في المستقبل القريب بشرية دون جسد بيولوجي حين يندمج البشر والذكاء الاصطناعي في كيان واحد؟ يحاول هذا الوثائقي الإجابة عن ذلك ويتقصّى حقيقة التساؤلات التي تثيرها التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية: ما هو جوهر الوجود البشري؟ وهل يمكن استنساخه؟ هذه المجالات تشهد تطورا تكنولوجيا سريعا لاسيما بعدما بات العالم الافتراضي مرآة لحياة الناس. أصحاب الرؤى، والمؤلفون، والمنظرون مثل نيك بوستروم، وهيروشي إيشيغورو، ودوغلاس روشكوف، وديباك شوبرا يطرحون في الفيلم آراءهم حول هذا الموضع، ويتساءلون عن الكيفية التي يمكن أن تتطور بها البشرية دون جسم بيولوجي. وفيما يبدو العلم مفتوناً حالياً بالاندماج المتزايد بين الإنسان والآلة، ثمّة عقول رائدة لا تُخفي قلقها بهذا الشأن وتتساءل: هل سيشكل الذكاء الاصطناعي قمة ابتكارات البشرية وربما آخرها؟

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