وثائقي - الجيش الأحمر - الجزء الثاني: الحرب الباردة

بعد الحرب العالمية الثانية، كان الجيش الأحمر موجهًا بشكل أساسي ضد الانتفاضات الشعبية في المناطق الخاضعة لنفوذ الاتحاد السوفيتي. بينما أصبح اليوم رمزًا للتطلعات القومية والحنين إلى الماضي. بعد الانتصار على الفاشية عاد تسعة ملايين جندي سوفيتي إلى وطنهم في صيف عام 1945. تم اتهام أسرى الحرب الذين نجوا من المعسكرات الألمانية بالخيانة وأرسلوا إلى معسكرات الجولاج سيئة السمعة. واضطر آخرون إلى التسول بعد أن قطعت عنهم معاشاتهم التقاعدية ومُنعوا من دخول المدن الكبرى. بعد هزيمة ألمانيا النازية قرر ستالين الحد من نفوذ قادة الجيش الأحمر فقصر مهمة الجيش خلال الحرب الباردة على الحفاظ على النظام العام والأمن. ولكن بعد وفاة ستالين في عام 1953 أصبح نيكيتا خروتشوف رئيسا جديدا للاتحاد السوفيتي فقام بعدة إصلاحات وإعدامات لمنافسيه كما أعاد تنظيم الجيش الأحمر وتحديثه. لكن وظيفة الجيش ظلت قمعية بحتة. إذ قامت وحداته المدعومة بالدبابات بسحق الانتفاضات الدموية في بولندا وبودابست عام 1956 وفي براغ عام 1968. ولكن في فترة السبعينيات، تدهورت الظروف المعيشية لجنود الجيش الأحمر بشكل كبير وقرر بريجنيف إرسال قواته إلى أفغانستان، مهمة سرعان ما تحولت إلى كابوس حقيقي فاضطر غورباتشوف الذي حاول القيام بعدة إصلاحات داخلية إلى سحب القوات السوفيتية من هناك في عام 1989. وبعد عامين تفكك الاتحاد السوفيتي باستقالة الرئيس ميخائيل غورباتشوف في 25 ديسمبر 1991.