 وثائقي - الجيش الأحمر - الجزء الأول: الحرب الوطنية العظمى | وثائقي | DW | 20.04.2022

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وثائقي

وثائقي - الجيش الأحمر - الجزء الأول: الحرب الوطنية العظمى

أسس ليون تروتسكي عام 1918 الجيش الأحمر الذي لم تكن له مهام خارجية بل استخدم ضد الشعب السوفيتي. بدأ ستالين عمليات تطهير في الجيش الأحمر عامي 1937 و 1938 خوفا من تزايد سلطة الجيش.

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بعد الثورة البلشفية بقليل، شنت روسيا السوفيتية حربًا شاملة ضد شعبها وسرعان ما اضطر الجيش الأحمر الذي أسسه تروتسكي إلى التخلي عن مُثله السامية المتمثلة في المساواة والديمقراطية. فعندما صدرت أوامر بتقنين الطعام خلال الحرب الأهلية مطلع العشرينيات من القرن الماضي، ثار سكان الريف على الدولة الشيوعية الوليدة واستخدم الضابط القيصري السابق ميخائيل توخاتشيفسكي الغازات السامة ضد القرويين من أجل إخماد انتفاضة الفلاحين في تامبوف في عام 1920. خرج الجيش الأحمر واثقا من نفسه من الحرب الأهلية ومع ذلك خشي ستالين الذي وصل إلى السلطة بعد وفاة لينين في عام 1924 من تزايد نفوذ الجيش وشعبية القائد المارشال ميخائيل نيكولايفيتش توخاتشيفسكي فأمر بإعدامه مع آلاف الضباط من خلال حملة لتطهير الجيش الأحمر في عامي 1937 و1938. غزا الجيش النازي الألماني روسيا في 22 يونيو 1941 وفاجأ ستالين وجيشه أكثر من ثلاثة ملايين جندي لكن الجيش الأحمر استطاع صد الهجوم وإجبار الألمان على التراجع رغم أنهم كانوا على أبواب موسكو. ففي ستالينغراد تمكن الاتحاد السوفيتي من شن هجوم مضاد ضد الألمان واكتشف الجيش الأحمر في مسيرة الانتصارات باتجاه برلين معسكرات الاعتقال والإبادة، وأثناء الحرب حدثت عشرات الآلاف من حالات النهب والاغتصاب. استولى رجال ستالين على برلين العاصمة الألمانية فاستسلمت ألمانيا النازية في 8 مايو 1945.

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الجيش الأحمر - الجزءالأول: الحرب الوطنية العظمى 05.04.2022

أسس ليون تروتسكي عام 1918 الجيش الأحمر الذي لم تكن له مهام خارجية بل استخدم ضد الشعب السوفيتي. بدأ ستالين عمليات تطهير في الجيش الأحمر عامي 1937 و 1938 خوفا من تزايد سلطة الجيش.

Die Geschichte der roten Armee Beschreibung: Im Jahr 1918 gründete Leo Trotzki die Rote Armee. Sie wurde nicht nur nach außen, sondern bald schon auch gegen das sowjetische Volk eingesetzt. Aus Sorge vor der großen Macht der Armee veranlasste Stalin in den Jahren 1937 und 1938 Säuberungen. Geschwächt durch jene Zeit des Großen Terrors”, war die Rote Armee bald nur noch ein Schatten ihrer selbst. Am 22. Juni 1941 fiel die deutsche Wehrmacht in die UdSSR ein. Stalin und seine Armee wurden von den über drei Millionen deutschen Soldaten und Offizieren völlig überrumpelt.

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