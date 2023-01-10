 وثائقي - الجانب المظلم لتجارة التجميل | وثائقي | DW | 26.01.2023

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وثائقي

وثائقي - الجانب المظلم لتجارة التجميل

أحجار كريمة كاليَشْب لمزيد من الشجاعة، أو الجَمَشْت لزيادة الركيز، أو أيضاً الكوارتز الوردي من أجل الحُبّ. يقف مؤثرون في المنصات الاجتماعية وراء ارتفاع الطلب على هذه المواد التي تُستَخرَج في بلدان الجنوب في ظل ظروف مزرية.

ففي قطاع صناعة التجميل والعلاج الغيبي، صارت الأحجار الكريمة، منذ سنوات، جزءاً لا يتجزأ من تجارة رائجة. إذ تسوق شركات مختلفة منتجاتها من الكوارتز الزهري بالإشارة إلى كونها طبيعية. كما يُزعم أن لديها قدرة علاجية في مواجهة الضغوط النفسية في الحياة اليومية. وترتبط الأحجار الكريمة في أوروبا بالجمال، كما تمثل أيضاً شكلاُ من أشكال إعادة الارتباط بالأرض. غير أن العمّال الذين يستخرجونها في مناطق التعدين لا يربطونها لا بالتألق ولا بالتأثير العلاجي. بدءاً بقطاع صناعة التجميل الأوروبي، ومرورا بوسطاء البيع في آسيا، ووصولاً إلى مناطق التعدين، تلتقي معدة هذا الفيلم بجميع المشاركين في دورة الانتاج بهذا القطاع. وفي سياق عملها تتوصل إلى أن منتجات تجميل كثيرة من هذا النوع تأتي من مدغشقر أيضا. تسافر إلى الجزيرة الواقعة في إفريقيا، وتتحدّث مع السكّان المحليين حول ظروف عملهم.

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Dokumentation Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit Sendedatum: 25. Januar 2023 Beschreibung: Jade für mehr Mut, Amethyst für bessere Konzentration und Rosenquarz für die Liebe. Social Media Influencer steigern die Nachfrage nach den hübschen Quarzen und Edelsteinen, die im Globalen Süden unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Fotograf: © Onegate (Studio HH) (Stills aus einer Onegate-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

الجانب المظلم لتجارة التجميل 06.01.2023

أحجار كريمة كاليَشْب لمزيد من الشجاعة، أو الجَمَشْت لزيادة الركيز، أو أيضاً الكوارتز الوردي من أجل الحُبّ.