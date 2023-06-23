وثائقي - البوذية - استغلال باسم التنوير

يقال بأن لاما سوغيال رينبوتشى قام بضرب تلاميذه وتلميذاته واستغلالهم جنسيا طوال عقدين من الزمن. وهذه بلا شك ليست حالة فردية. فلماذا سمحت السلطات البوذية التبتية بحدوث مثل هذه الأفعال؟ يكشف الفيلم الوثائقي عن جرائم تم التستر عليها لفترة طويلة، منها الاغتصاب والتلاعب النفسي واختلاس الأموال. اهتز المجتمع البوذي التبتي بسبب هذه الفضائح الخطيرة، رغم أنه يتمتع بسمعة ممتازة في الغرب. من خلال قصة ريكاردو الذي تعرض للاستغلال منذ طفولته ويسعى اليوم لتحقيق العدالة، يمنح هذا الفيلم الوثائقي صوتا للعديد من الضحايا. يبحث مؤلفو الفيلم الوثائقي في أسباب صعوبة الكشف عن الفضائح وإبقاء حالات مشتبه بها طي الكتمان لفترة طويلة، ولماذا تمكن الجناة من الإفلات من المحاسبة. قاد البحث إلى مراكز بوذية في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا العظمى وإسبانيا. واستمرت الرحلة إلى دارامسالا في شمال الهند، حيث مقر الحكومة التبتية في المنفى، والتي التزمت الصمت الصارم بشأن حالات الانتهاك المعروفة. بعيدا عن كل الصور النمطية، يقوم هذا التحقيق بتقصي الحقائق داخل الدوائر البوذية التي يحتفى بها أحيانا إلى حد الافتتان بسبب روحانيتها الغريبة. يكسر هذا الفيلم حاجز الصمت ويُظهر ما يحدث خلف واجهة بعض المجتمعات الدينية البوذية.