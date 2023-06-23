 وثائقي - البوذية - استغلال باسم التنوير | وثائقي | DW | 01.07.2023

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وثائقي

وثائقي - البوذية - استغلال باسم التنوير

في أغسطس/ آب 2017 هزت فضيحة استغلال جنسي المجتمع الديني البوذي، وشكلت صدمة عنيفة للدلاي لاما. فقد تبين أن المعلم البوذي المعروف عالميا سوغيال رينبوتشي قام بالاعتداء الجنسي على تلاميذ وتلميذات على مدى سنوات.

يقال بأن لاما سوغيال رينبوتشى قام بضرب تلاميذه وتلميذاته واستغلالهم جنسيا طوال عقدين من الزمن. وهذه بلا شك ليست حالة فردية. فلماذا سمحت السلطات البوذية التبتية بحدوث مثل هذه الأفعال؟ يكشف الفيلم الوثائقي عن جرائم تم التستر عليها لفترة طويلة، منها الاغتصاب والتلاعب النفسي واختلاس الأموال. اهتز المجتمع البوذي التبتي بسبب هذه الفضائح الخطيرة، رغم أنه يتمتع بسمعة ممتازة في الغرب. من خلال قصة ريكاردو الذي تعرض للاستغلال منذ طفولته ويسعى اليوم لتحقيق العدالة، يمنح هذا الفيلم الوثائقي صوتا للعديد من الضحايا. يبحث مؤلفو الفيلم الوثائقي في أسباب صعوبة الكشف عن الفضائح وإبقاء حالات مشتبه بها طي الكتمان لفترة طويلة، ولماذا تمكن الجناة من الإفلات من المحاسبة. قاد البحث إلى مراكز بوذية في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا العظمى وإسبانيا. واستمرت الرحلة إلى دارامسالا في شمال الهند، حيث مقر الحكومة التبتية في المنفى، والتي التزمت الصمت الصارم بشأن حالات الانتهاك المعروفة. بعيدا عن كل الصور النمطية، يقوم هذا التحقيق بتقصي الحقائق داخل الدوائر البوذية التي يحتفى بها أحيانا إلى حد الافتتان بسبب روحانيتها الغريبة. يكسر هذا الفيلم حاجز الصمت ويُظهر ما يحدث خلف واجهة بعض المجتمعات الدينية البوذية.

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Sendedatum: 30. Juni 2023 Beschreibung: Im August 2017 erschüttert ein Missbrauchsskandal die buddhistische Glaubensgemeinschaft. Der Dalai Lama reagiert erschüttert. Der weltbekannte Lama Sogyal Rinpoche hat Schüler und Schülerinnen über Jahre sexuell missbraucht.

البوذية - استغلال باسم التنوير 12.06.2023

في أغسطس/ آب 2017 هزت فضيحة استغلال جنسي المجتمع الديني البوذي، وشكلت صدمة عنيفة للدلاي لاما. فقد تبين أن المعلم البوذي المعروف عالميا سوغيال رينبوتشي قام بالاعتداء الجنسي على تلاميذ وتلميذات على مدى سنوات.