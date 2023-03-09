وثائقي - البحث عن الألماس في جنوب إفريقيا

يحدث كل ذلك في حقل أنقاض على أطراف الصحراء وبالقرب من سواحل المحيط. هذا الحقل مليء بالحفر التي خلفتها وراءها حفارات وآلات شركات أوروبية بعد أن نقبت لعقود عن الحجر الكريم. ويعتقد الباحثون أن ألماسا خالصا لا يزال يتواجد تحت الأرض هناك. يرافق الفيلم فياني، وهو مدمن سابق على المخدرات والطباخ السابق باتريك وكذلك غطاس الألماس جورج الذي كان مليونيراً سابقاً. لا يعرض الفيلم المصير الفردي لهؤلاء الرجال فقط أثناء تواجدهم فيما يسمى بـ "حقول الحفر" وإنما يتتبع شعورا بشريا يتركز على طموح إنساني بالبحث عن السعادة.