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وثائقي - الانطلاق إلى المريخ

٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤

"غيرنوت غريمر" مقتنع بأن الشخص الذي ستطأ قدماه المريخ قد وُلد بالفعل. عالم الفيزياء الفلكية يعمل على جعل هذه الرحلة ممكنة خلال من عشرين إلى ثلاثين عاماً، ولذا ينفذ ما تسمى البعثات التناظرية التي تحاكي الإقامة على الكوكب الأحمر.

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هنالك رغبة كبيرة حاليا في ارتياد الفضاء الخارجي. عالم الفيزياء الفلكية "غيرنوت غريمر"، هو مؤسس منتدى الفضاء النمساوي (ÖWF)، المنظمة التي تهدف إلى الترويج لارتياد الفضاء في النمسا. والمتحمسون للأمر يتخذون من مدينة "إنسبروك" مقراً لهم. وهم يعملون على جهاز محاكاة لبدلة رائد فضاء منذ عشر سنوات. يقول غيرنوت غريمر: إنها إلى حد بعيد أفضل أداة محاكاة يمكننا من خلالها محاكاة الظروف التي سيعيش ويعمل فيها الناس يوماً ما على سطح المريخ. تحمل بعثة هذا العام اسم "أمادي 24" ويجري تنفيذها من قبل منتدى الفضاء النمساوي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأرمينية في منطقة أرارات التي يقال إن طبيعتها توأم جيولوجي للكوكب الأحمر. لمدة شهر، سيقوم رواد الفضاء وفريق القاعدة بمحاكاة الإقامة على سطح المريخ. ولا يقوم منتدى الفضاء النمساوي بإجراء أبحاث لبعثات المريخ فقط، بل يقود "غيرنوت غريمر" أيضًا العمل على قمر صناعي نانوي يبحث عن حطام المركبات الفضائية. ومع أن الفضاء قد يكون غير محدود، لكن المدارات القريبة من الأرض تشبه الآن مكباً كبيراً للقمامة. في العام الماضي، تم إطلاق "أدلر 2"، أحدث قمر صناعي، إلى الفضاء من قِبل إيلون ماسك على صاروخ "سبيس إكس". وقام مهندس الصواريخ "ستيفان بريشينك"، الذي يريد جعل أوروبا مستقلة عن "سبيس إكس"، بتأسيس مصنع صواريخ في أوغسبورغ في عام 2018، ويتم العمل فيه وفي السويد على صاروخ سيكون قادرًا قريبًا على إطلاق أقمار صناعية من أوروبا إلى الفضاء بكلفة أقل.

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