وثائقي - الاستيقاظ على المريخ - غيبوبة غامضة تصيب اللاجئين الشباب

عائلة من شعب الروما من كوسوفو تأمل في الحصول على حق اللجوء في السويد. الابن الصغير يريد الهروب من حياته اليومية الصعبة ويحلم بالسفر في سفينة فضائية إلى سطح المريخ. بينما دخلت شقيقتاه في غيبوبة غامضة ناجمة عن الإجهاد.

الأختان إباديتا وجينيتا مراهقتان، تحاول عائلتهما من شعب الروما والقادمة من كوسوفو الحصول على اللجوء في السويد. لكن نتيجة إجراءات اللجوء غير معروفة بعد. وهناك خوف من الترحيل وقلق بشأن التكاليف اليومية - كل هذا يؤدي إلى مرض غامض لدى الأختين: يُعرف باسم "متلازمة الاستسلام"، ويحدث بشكل متكرر لدى الأطفال والشباب الذين يخضعون لإجراءات اللجوء والمهددين بالترحيل. تحاول العائلة بدء حياة طبيعية بعيدا عن موطنها الأصلي في كوسوفو حيث عانت من الاضطهاد. وبينما يسعى الوالدان لإنقاذ ابنتيهما من الموت وينتظران أخباراً عن وضعهما كمهاجرتين، يحلم الابن الأصغر فورخان بحياة خارج محيط منزله الحالي حيث يوجد الكثير من الثلوج: حياة في الفضاء الفسيح. يريد فورخان أن يبني سفينة فضاء ويترك واقعه الصعب وأختيه المريضتين ووضعه غير المستقر كلاجئ. "الاستيقاظ على المريخ" هو كناية عن مصير الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم خوفا على مستقبلهم.