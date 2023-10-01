  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
اقتصادألمانيا

وثائقي - الاستثمار في الأعمال الخيرية

٧ أكتوبر ٢٠٢٣

تهدف معظم الاستثمارات إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. لكن هذا التفكير يتغير تدريجيا. فهناك أشخاص يعملون على تعريف جديد للرخاء. الفكرة هي كسب المال وفعل الخير في آن واحد. لكن كيف؟

https://p.dw.com/p/4UFAz

طورت شركة بورن الكينية موقدا رفيقا بالبيئة لسكان المناطق الريفية، لأنه غالبا ما تُقطع مساحات شاسعة من الغابات لتأمين الطلب الكبير على الحطب الضروري للحياة في الريف. ولهذا يهدف الموقد الجديد إلى تغيير ذلك. لكن الشركة تحتاج إلى رأس مال لتوسيع نطاق إنتاجها. رأس المال هذا تنظمه أولغا ديكمان من خلال ما يسمى بالاستثمار الجماعي: فبدلا من الاستثمار في صناديق مالية مجهولة يستطيع المستثمرون من خلال هذا النوع من الاستثمار دعم مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة. وليس بالضرورة أن يساهم مستثمرون كبار، إذ يمكن أيضا لمبالغ صغيرة من مستثمرين كثر أن تجعل مشاريع كبيرة ممكنة. في المقابل يستعيد المستثمرون أموالهم لاحقا مع فوائد. استثمار الأموال وفعل الخير في نفس الوقت، نهج تتبعه أيضا مدينة مونستر الألمانية التي تعتبر منذ عقود رائدة في حماية المناخ على صعيد سياسيات المدن. فهي تستثمر فيما يسمى التدريب على حماية المناخ، حيث يتم تدريب مواطنين ليصبحوا خبراء في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يقدمون المشورة للسكان والشركات. مشروع ناجح بامتياز، فمنذ انطلاقه يخفض سكان مونستر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مدينتهم بمعدل 2,5 طن سنويا. تزرع عائلة إنغمان في منطقة هوكستر فاكهة وخضروات وحبوبا عضوية. بفضل شبكات اتصال جيدة تدعم الشركة العائلية كذلك شركات زراعية أخرى بالمنطقة في مجال الزراعة العضوية. في عام 2020 قام أصحابها لأول مرة بوضع ميزانية الصالح العام، التي لا تُظهر الأرباح المالية لعملهم فحسب، وإنما الفوائد الاجتماعية والبيئية أيضا. هذه الفكرة فرضت وجودها على الصعيد الدولي أيضا، فدول مثل اسكتلندا ونيوزيلندا وآيسلندا لم تعد ترغب في قياس ازدهارها على أساس الناتج المحلي الإجمالي وإنما استنادا إلى مؤشرات جديدة مثل العدالة الاجتماعية أو حماية البيئة.

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من اقتصاد في منطقة أوروبا

المزيد من اقتصاد في منطقة أوروبا

MADE Sendung 19.09.

هل صناعة الصلب في أوروبا في خطر؟

يبلغ حجم سوق الصلب تريليون دولار والطلب في تزايد. لكن الإنتاج يتطلب الكثير من الطاقة - وهو مكلف. فهل ستغادر الشركات أوروبا وتستثمر في أمريكا الجنوبية والشمالية لأن الكهرباء هناك أرخص بكثير؟
اقتصاد٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣06:50 دقيقة
external

انقسام أوروبي حول صادرات الحبوب من أوكرانيا

رفعت المفوضية الأوروبية الحظر المفروض على صادرات الحبوب من أوكرانيا، مما أثار جدلا في أوروبا الشرقية.
اقتصاد١٩ سبتمبر ٢٠٢٣01:32 دقيقة
Made Schweinefett

وقود حيوي من دهن الخنزير

لطالما كان يُنظر إلى الوقود الحيوي من فضلات الحيوانات، كدهن الخنزير، على أنه الدواء الناجع للنقل الخالي من الانبعاثات في أوروبا. لكن المخاوف تتزايد الآن، لأن الكمية محدودة ويسهل الغش في وضع العلامات.
اقتصاد٢٣ أغسطس ٢٠٢٣03:03 دقيقة
المزيد
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من اقتصاد من أرجاء العالم

المزيد من اقتصاد من أرجاء العالم

MADE Lithium

الليثيوم: الذهب الأبيض

أهمية الليثيوم كمادة مستعملة على نحو خاص في البطاريات؟
اقتصاد٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣07:23 دقيقة
external

ما مصير التجارة الحرة بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي؟

أصبحت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور على حافة الهاوية مرة أخرى، فما السبب؟
اقتصاد٨ ديسمبر ٢٠٢٣02:32 دقيقة
Still DW MADE Sendung 28.11.

مزايا وسلبيات العمل من المنزل

بعد جائحة كورونا، لا يزال الكثير من الناس يحبون العمل من المنزل.
اقتصاد٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣01:35 دقيقة
المزيد
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي