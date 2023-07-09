 وثائقي - الاحترار العالمي - طرق للنجاة من كارثة المناخ، الجزء الثاني | وثائقي | DW | 20.07.2023

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وثائقي

وثائقي - الاحترار العالمي - طرق للنجاة من كارثة المناخ، الجزء الثاني

في السنوات الثلاثين الماضية ارتفعت نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 60 في المئة في جميع أنحاء العالم. ويجري البحث عن حلول لأكثرالمشاكل إلحاحا في عالمنا، وهي ظاهرة الاحتباس الحراري. يرافق هذا الفيلم الوثائقي نشطاء في مساعيهم لمكافحة التغير المناخي.

ينصح العلماء بأن درجة حرارة الأرض لا ينبغي أن ترتفع بمعدل يزيد عن 1,5 درجة مئوية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2100 مقارنة بعام 1850، وإلا فستكون الآثار وخيمة على الناس والبيئة. ولكن هل سننجح في تحقيق هذا الهدف الطموح؟ في كافة أنحاء العالم يكافح سياسيون وشركات ومختبرات وجامعات لإيجاد حلول. يزور فريق الفيلم منقذي المناخ في السودان وإندونيسيا وأوروبا. روح الابتكار لديهم مكنتهم من تسيير طائرات ورقية في الجو، وتبريد مباني، وربط بلدان بشبكات كهرباء رفيقة بالبيئة، أو تطوير طرق لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. عملهم هذا يلعب دورا هاما في تحديد ظروف الحياة للأجيال القادمة. في كل مرة تغرس فيها النساء شتلة من شجرة الأكاسيا في رمال دارفور تغمر القرية الواقعة في غرب السودان فرحة كبيرة. تصل جذور هذه الشجرة إلى عمق 100 متر في الأرض، وتستطيع تحمل الجفاف في منطقة الساحل أكثر من معظم الأشجار الأخرى. وبعد بضع سنوات تفرز الشجرة عند شق لحائها عصارة يتكون منها الصمغ العربي الذي تبيعه نساء القرية، ما يساعد في التخفيف من حدة الفقر في المنطقة. 65 ألف شجرة أكاسيا تنمو بالفعل في دارفور. هذه الأشجار نعمة للمنطقة التي تعاني من فقر مدقع، وهي في الوقت ذاته خزان لثاني أكسيد الكربون يمكن أن يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

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Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe Sendedatum: 13. Juli 2023 Beschreibung: In den letzten 30 Jahren sind die CO2-Emissionen weltweit um 60 Prozent gestiegen. Lösungen für das drängendste Problem unserer Zivilisation, die Erwärmung des Klimas, werden gesucht. Die Doku begleitet Aktivisten beim Einsatz gegen den Klimawandel. Fotograf: © SWR (Stills aus einer SWR-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Klimawandel, Ökostrom, Kohlendioxid, Sudan, Indonesien, Europa

الاحترار العالمي - طرق للنجاة من كارثة المناخ 14.06.2023

في السنوات الثلاثين الماضية ارتفعت نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 60 في المئة في جميع أنحاء العالم. ويجري البحث عن حلول لأكثرالمشاكل إلحاحا في عالمنا، وهي ظاهرة الاحتباس الحراري.