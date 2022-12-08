وثائقي - الإنسان وتعدد المهام

إجراء مكالمة هاتفية أثناء قيادة السيارة، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل، أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء المذاكرة، أو العمل في المكتب المنزلي وإنجاز الأعمال المنزلية في نفس الوقت. في العديد من الشركات أصبح ما يعرف بالقدرة على أداء مهام متعددة بشكل متزامن من معايير الكفاءة. ولكن هل نمط العمل والعيش هذا فعال حقا؟ يلقي هذا الفيلم الوثائقي الضوء على هذه الظاهرة في مجالات مختلفة، كعلوم الأعصاب والحركة وعلم النفس وإدارة الأعمال وعلم الاجتماع. النتيجة هي أن أدمغتنا ليست مؤهلة لإنجاز العديد من المهام المعقدة بشكل متزامن. القيام بهذا رغم ذلك يعني إجهادا يمكن أن يدمر مناطق معينة من الدماغ بشكل ملحوظ، مثل "الخلايا الرمادية" المعروفة. بل وقد يتسبب في أضرار اقتصادية أيضا. إذ توصلت دراسة شملت شركات من عشرين قطاعا إلى أن تعدد المهام أدى في هذه الشركات إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 25 في المائة. ولكن هل توجد أيضا حلول للخروج من "دوامة أداء مهام متعددة بشكل متزامن"؟