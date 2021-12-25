وثائقي - الإنترنت: ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟

يغزو الإنترنت تدريجياً جميع جوانب الحياة البشرية. في هذا الفيلم يبحر المخرج بريت غايلور في عالم الاختراعات الرقمية. ويلتقي بأشخاص مهمين لـ "إنترنت الأشياء" على سبيل المثال بالمؤسسة كريستينا كاهوجوفا، التي طورت جهازًا يرسل معلومات حول أيام الخصوبة من المهبل مباشرة إلى الحوسبة السحابية. أما الصحفية نيلي بولز فقابلت ضحية عنف منزلي عندما عنفها صديقها السابق في شقتهما "الذكية" المشتركة. في الصين، يكافأ المواطنون على التصرف بحسب القواعد المعتادة في المجتمع، بينما تحذر الناشطة بيانكا وايلي في تورنتو من مشروع Sidewalk Labs الذي يحول الناس إلى أدوات للتجارب. فهل يجوز استخدام الأشخاص وبياناتهم الشخصية بهذه الطريقة؟ سيكون المستقبل إما كابوسا للمراقبة أو مدينة فاضلة بيئية، وسيتم تحديد النتيجة من قبل الشركات الناشئة في وادي السيليكون الأمريكي وشنزن الصينية.