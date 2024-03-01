وثائقي - الإكوادور - بلدي المنهوب، الجزء الأول

خلال فترة حكم الرئيس رافائيل كوريا أصبحت الإكوادور مكبّلة بالديون للقوة العظمى الجديدة الصين. وهذا ما ضمن للصين وصولها إلى الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد. لكن استغلال الأراضي لا يهدد طبيعة التنوّع البيولوجي للبلاد فحسب، بل وسكانها الأصليين أيضا. يناضل باول خارين ومجموعته ضد شركات التعدين الصينية التي تستخرج اليورانيوم في المحميات الطبيعية، بل وتستخدم المرتزقة أيضًا لإسكات باول ورفاقه. تمكّنت مجموعة باول من اقتحام منجم صيني. أما الصحفي فرناندو بيابيسينسيو، فعندما استطاع الوصول إلى آلاف العقود السرية بين الصين والإكوادور، باتت الحكومة ترغب بإسكاته. بعد انتهاء تصوير الفيلم انخرط فرناندو بيابيسينسيو في السياسة واستمر بمحاربة الفساد والتصدي لمحاولات بيع بلده. رشّح نفسه لرئاسة الإكوادور. و في 9 أغسطس من عام 2023 ألقى بيابيسينسيو خطابا ضمن حملته الانتخابية في كيتو. وعندما غادر المنصّة قُتل بعيار ناري. يتناول فيلم "بلدي المنهوب" نهم الصين المتواصل للموارد الطبيعية، ومدى قوة تحركها على مدار العقد الماضي من أجل الوصول إلى هذه الموارد في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.