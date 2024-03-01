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طبيعة وبيئةالإكوادور

وثائقي - الإكوادور - بلدي المنهوب، الجزء الأول

١ مارس ٢٠٢٤

يتمتع الإكوادور بطبيعة بكر تقريبا، وموارد طبيعية، لكن فيه حكومة فاسدة أيضا. يرافق الفيلم كلاً من باول خارين الذي يناضل مع مجموعته ضد استغلال بلده، والصحفي فرناندو فيلافيسينسيو.

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خلال فترة حكم الرئيس رافائيل كوريا أصبحت الإكوادور مكبّلة بالديون للقوة العظمى الجديدة الصين. وهذا ما ضمن للصين وصولها إلى الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد. لكن استغلال الأراضي لا يهدد طبيعة التنوّع البيولوجي للبلاد فحسب، بل وسكانها الأصليين أيضا. يناضل باول خارين ومجموعته ضد شركات التعدين الصينية التي تستخرج اليورانيوم في المحميات الطبيعية، بل وتستخدم المرتزقة أيضًا لإسكات باول ورفاقه. تمكّنت مجموعة باول من اقتحام منجم صيني. أما الصحفي فرناندو بيابيسينسيو، فعندما استطاع الوصول إلى آلاف العقود السرية بين الصين والإكوادور، باتت الحكومة ترغب بإسكاته. بعد انتهاء تصوير الفيلم انخرط فرناندو بيابيسينسيو في السياسة واستمر بمحاربة الفساد والتصدي لمحاولات بيع بلده. رشّح نفسه لرئاسة الإكوادور. و في 9 أغسطس من عام 2023 ألقى بيابيسينسيو خطابا ضمن حملته الانتخابية في كيتو. وعندما غادر المنصّة قُتل بعيار ناري. يتناول فيلم "بلدي المنهوب" نهم الصين المتواصل للموارد الطبيعية، ومدى قوة تحركها على مدار العقد الماضي من أجل الوصول إلى هذه الموارد في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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Global 3000 (20.06.2022) Bhutan

بوتان: قلق بشأن المياه

لا تساهم بوتان في تغير المناخ، لكنها تعاني وتكافح بشكل متزايد من عواقبه، كذوبان الأنهار الجليدية والأمطار الموسمية غير المنتظمة والجفاف والفيضانات والتي تدمر المحاصيل بشكل متكرر. لكن الدولة الصغيرة تحارب أزمة المياه بأفكار جيدة.
طبيعة وبيئة٢٦ يونيو ٢٠٢٢06:30 دقيقة
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