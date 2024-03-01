  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
مجتمعألمانيا

وثائقي - الأمل الأخضر - الطحالب لإنقاذ العالَم

١٠ مارس ٢٠٢٤

حل المشاكل الكبرى للبشرية بالطحالب: هذا ما يطمح له فريق بحثي من منطقة بفالتس الألمانية، فالطحالب لديها مقدرات خارقة، لأنها تتمكن من امتصاص ثاني أكسيد الكربون، كما يمكن تصنيع بدائل عن البلاستيك وبعض العقاقير منها.

https://p.dw.com/p/4dMF3

ميشائيل لاكاتوس عالم الأحياء والمدرس في جامعة كايزرسلاوترن يشتغل مع فريقه ضمن مشروع لإعادة تدوير الطحالب ودراسة استخدامات الطحالب المجهرية، فبعضها يقوم بتشكيل نوع من الكلس يمكن من خلاله تصنيع اسمنت عضوي لا يفرز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهناك أنواع أخرى من الطحالب يمكنها إنتاج بدائل عضوية للبلاستيك أو أنواعاً جديدة من ملونات الطعام بمساعدة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون، لذا فالفريق في بحث دائم حول العالم عن أنواع جديدة من الطحالب والبكتيريا ذات الميزات الخاصة. فريق إنتاج هذا الوثائقي رافق المشروع لمدة عام كامل، مثلاً أثناء العمل في كهف في إسبانيا لمحاكاة الحياة على المريخ، فالطحالب لا تنشط على الأرض فقط، وإنما يمكن أن تكون مفيدة في الفضاء أيضاً على سبيل المثال في إنتاج الغذاء لرواد ورائدات الفضاء.

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي