وثائقي - الأمل الأخضر - الطحالب لإنقاذ العالَم

حل المشاكل الكبرى للبشرية بالطحالب: هذا ما يطمح له فريق بحثي من منطقة بفالتس الألمانية، فالطحالب لديها مقدرات خارقة، لأنها تتمكن من امتصاص ثاني أكسيد الكربون، كما يمكن تصنيع بدائل عن البلاستيك وبعض العقاقير منها.

ميشائيل لاكاتوس عالم الأحياء والمدرس في جامعة كايزرسلاوترن يشتغل مع فريقه ضمن مشروع لإعادة تدوير الطحالب ودراسة استخدامات الطحالب المجهرية، فبعضها يقوم بتشكيل نوع من الكلس يمكن من خلاله تصنيع اسمنت عضوي لا يفرز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهناك أنواع أخرى من الطحالب يمكنها إنتاج بدائل عضوية للبلاستيك أو أنواعاً جديدة من ملونات الطعام بمساعدة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون، لذا فالفريق في بحث دائم حول العالم عن أنواع جديدة من الطحالب والبكتيريا ذات الميزات الخاصة. فريق إنتاج هذا الوثائقي رافق المشروع لمدة عام كامل، مثلاً أثناء العمل في كهف في إسبانيا لمحاكاة الحياة على المريخ، فالطحالب لا تنشط على الأرض فقط، وإنما يمكن أن تكون مفيدة في الفضاء أيضاً على سبيل المثال في إنتاج الغذاء لرواد ورائدات الفضاء.