 وثائقي - الألغام الأرضية - إرث الحرب القاتل | وثائقي | DW | 04.11.2022

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وثائقي

وثائقي - الألغام الأرضية - إرث الحرب القاتل

تعد الألغام والعبوات الناسفة إرثا خطيرا للحروب. فهي حتى بعد سنوات من بقائها مخفية تظل تؤدي غرضها الخبيث، وهو قتل الناس وتشويههم.

غالبا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتنفجر عند لمسها عن طريق الخطأ. إنها ألغام أو أجهزة متفجرة مصنوعة يدويا، والتي تسمى أيضا عبوات ناسفة. وهي تسبب دائما إصابات خطيرة لضحاياها، وأحيانا تكون مميتة. تكمن وراء ذلك حسابات عسكرية غادرة باعتبار أن الأشخاص المصابين بجروح خطيرة يكلفون الطرف المعادي موارد أكثر من مقتل الجنود أو المدنيين. العديد من الحوادث الناتجة عن الألغام والعبوات الناسفة لا تحدث في سياق عسكري، بل في الحياة اليومية بعد الحرب. وهذا هو سبب وقوع مدنيين بوجه خاص ضحية لها. الفيلم عبارة عن رحلة إلى مناطق حروب سابقة، ويروي قصصا مأساوية لأشخاص، وبخاصة لصحفيين وصحفيات لقوا حتفهم أو تعرضوا لإصابات خطيرة بسبب انفجار ألغام أو عبوات ناسفة.

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