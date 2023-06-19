 وثائقي - الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 2) | وثائقي | DW | 28.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 2)

الأسبست لا يحترق ويقاوم البلل ويمكن مزجه بالإسمنت وتحويله إلى خيوط للغزل. وعلى الرغم من حظر الأسبست إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، إلا أنه ما يزال يتم إنتاج هذه المادة المسببة للسرطان وتسويقها.

لعقود من الزمن كانت المادة الخطرة على الصحة تُستَخدَم في عزل الهياكل الفولاذية للمباني المرتفعة. كما أنها موجودة في إطارات السيارات والأرضيات ومجففات الشعر. وعلى الرغم من أن مخاطر الأسبست معروفة منذ زمن طويل في البلدان الصناعية، إلا أن خطرها لم يتم تفاديه بعد. يُحذّر الأطباء من أن معدلات الأمراض الناجمة عنها مستمرة في الارتفاع. وقد فرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 حظرا واسع النطاق على تصنيع وتسويق واستخدام الأسبست. وهذا الحظر يسري في ألمانيا منذ عام 1993. لكن إزالة ألياف الأسبست المسببة للسرطان نهائيا في أوروبا، لا تزال تُشكّل تحديا هائلا للمجتمع: فوفقا للخبراء، قد يستغرق الأمر 100 عام وسيكلّف عدة مليارات من اليورو. وفي الوقت نفسه، تواصل روسيا استخراج 600 ألف طن من المعدن سنويا، في أكبر منجم للأسبست في العالم ـ وهي مخصصة للتصدير. في بنغلاديش ظهرت أمراض على العمّال الذين يعملون في تحويل سفن الشحن الأوروبية والناقلات العملاقة التي تحمل آلاف الأطنان من الأسبست، إلى خردة. وفي أمريكا اللاتينية يتزايد الغضب من الشركات الأوروبية التي لا تزال تستخدم الأسبست، رغم أن المادة محظورة الاستخدام في أوروبا منذ فترة طويلة. يغيّر البحث العلمي الأفكار التقليدية حول الأسبست، ويُظهر أنه لا أحد بمأمن منه تماما، خاصة وأن قطاع الصناعات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات ستظل تتعامل بهذه المادة لفترة طويلة.

المزيد من المركز الإعلامي

Nigeria Lagos - Tanger - Reise ohne Rückfahrschein

وثائقي - لاغوس ـ طنجة - رحلة بدون تذكرة عودة 19.06.2023

DW Dokumentationen | Die Schakale kommen

وثائقي - حيوان ابن آوى قادم - الجفاف في رومانيا 18.06.2023

DW Dokumentationen | Regeln des Krieges

وثائقي - قواعد الحرب - السلام الهش في جمهورية جنوب السودان 16.06.2023

DW Dokumentationen | Die Gier nach Meer Teil 2

جشع الإنسان في التعامل مع البحار - كيف ينهب الإنسان المحيطات - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 2) 15.06.2023

المزيد وثائقي

Doku | Eben noch Leben

وثائقي - هذه هي الحياة 25.06.2023

Doku YT Plan KW 02 l Adios Honduras

وداعا هندوراس - الهرب من الفقر والعنف 23.06.2023

DW Dokumentationen | Der neue Wettlauf ins Al

سباق الفضاء الجديد - كيف تغزو الشركات الخاصة الفضاء الخارجي 22.06.2023

DW Dokumentationen | Asbest, eine unendliche Geschichte Teil 1

الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 1) 21.06.2023

اقرأ أيضا

الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين

الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين 31.05.2023

الأسبست لا يحترق ويقاوم البلل ويمكن مزجه بالإسمنت وتحويله إلى خيوط للغزل. وعلى الرغم من حظر الأسبست إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، إلا أنه ما يزال يتم إنتاج هذه المادة المسببة للسرطان وتسويقها.