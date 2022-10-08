وثائقي - الأرجنتين - عودة الجاغوار

عادت الحياة البرية مجددا، ففي الأراضي الرطبة في منطقة إستيروس دل إيبيرا انقرضت نمور الجاغوار وغزلان المستنقعات والتابير وثعالب الماء العملاقة وآكلات النمل منذ سبعينيات القرن الماضي بعد أن أباد مزارعون وصيادون هذه الحيوانات النادرة. في التسعينيات اكتشف المليونير الأمريكي دوغلاس تومبكينس منطقة مستنقعات واسعة في شمال الأرجنتين، فاشتراها وبدأ في ترميمها. كانت فكرته تقول: دع الطبيعة تكون طبيعة. ونجحت الفكرة. تعد إعادة توطين نمور الجاغوار أحد المشاريع الكبرى في أمريكا الجنوبية، ومع ذلك فإن إعادة هذه الحياة لا تخلو تماما من العقبات. فمحبو الطبيعة يُواجهون بعدم الثقة من السكان المحليين ويشككون في نية المستثمر الأمريكي. ولكن في النهاية نجحت فكرته وساعد ذلك على مكافحة قطع أشجار الغابات وتدمير البيئة. لقد عاد عالم الحيوانات وبدأ يستفيد السكان المحليون أيضا من السياحة.