وثائقي

وثائقي - استعباد الأطفال في ميانمار

عمالة الأطفال منتشرة على نطاق واسع في ميانمار. هناك يجبر الفقر العديد من الأسر على تشغيل الأطفال. وفي معظم الأوقات لا يبقى لدى هذه الأسر الفقيرة سوى الاختيار ما بين استغلال أطفالهم أو الاستغناء عنهم. في كثير من الأحيان يتبنى أرباب العمل الأطفال، الذين يكونون عادة بلا حقوق.