وثائقي - استعباد الأطفال في ميانمار

عمالة الأطفال منتشرة على نطاق واسع في ميانمار. هناك يجبر الفقر العديد من الأسر على تشغيل الأطفال. وفي معظم الأوقات لا يبقى لدى هذه الأسر الفقيرة سوى الاختيار ما بين استغلال أطفالهم أو الاستغناء عنهم. في كثير من الأحيان يتبنى أرباب العمل الأطفال، الذين يكونون عادة بلا حقوق.
يتتبع الفيلم الوثائقي درب صحفيين استقصائيين: في أيلول/سبتمبر 2016 تم الكشف عن حالة استعباد أطفال في ميانمار، إذ قام أصحاب محل خياطة معروف في إحدى المناطق باحتجاز فتاتين لعدة سنوات، ودأبوا على تعذيبهما ممَّا تسبب لهما في تشوهات جسديَّة وأثارٍ نفسية وخيمة. حظيت الحالة بكثير من الاهتمام وسلّطت الضوء على المصاعب الكبيرة والحقيقة المحزنة للأطفال العبيد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. يلقي الوثائقي نظرة على خلفية هذه الظاهرة ويتوغل في أعماق العالم المظلم لعبودية الأطفال.