 وثائقي - إنقاذ المعابد المطلة على النيل | وثائقي | DW | 22.02.2023

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وثائقي

وثائقي - إنقاذ المعابد المطلة على النيل

كادت معابد رمسيس الثاني وكليوباترا تغرق إلى الأبد في مياه النيل لو لم يتم إنقاذها في عملية غير مسبوقة من قبل اليونسكو شاركت فيها أكثر من 50 دولة ونقلت المعابد في ستينيات القرن الماضي إلى منطقة آمنة.

تقع معابد أبو سمبل ودندور في جنوب مصر، بين صحراء النوبة والنيل. صروح عمرانية عملاقة في الرمال الصحراوية حافظت على أسرارها لقرون. على مدى قرون، كانت هذه المعابد وغيرها من المعالم الأثرية ضحايا للنهب والزلازل والعواصف الرملية والفيضانات إلى أن كادت تبتلعها مياه السد العالي. ففي عام 1960 بدأ الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ببناء السد الذي كاد أن يؤدي إلى غمر المياه المتصاعدة لنهر النيل لمعابد رمسيس الثاني وكليوباترا وأمادا ودندور. ومن أجل إنقاذ مجمع المعابد طلبت اليونسكو مساعدة دولية وأطلقت مشروعا تلقى تبرعات من أكثر من 50 دولة حيث جمع مبلغ 80 مليون دولار وقدم مختصون العديد من المقترحات لإنقاذ المعابد. تم الانتهاء من المشروع الضخم في 1968. وأصبحت المعابد النوبية في أبو سمبل على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

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إنقاذ المعابد المطلة على النيل 09.11.2021

كادت معابد رمسيس الثاني وكليوباترا تغرق إلى الأبد في مياه النيل لو لم يتم إنقاذها في عملية غير مسبوقة من قبل اليونسكو شاركت فيها أكثر من 50 دولة ونقلت المعابد في ستينيات القرن الماضي إلى منطقة آمنة.