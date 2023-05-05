وثائقي - إسرائيل - نشأة دولة

قبل 75 عاما تأسست دولة إسرائيل وخلّف ذلك التأسيس آثاره على المنطقة، وهي آثار لا تزال حاضرة حتى يومنا هذا، وتتمثل في الصراع المستمر في الشرق الأوسط. ما هي الأسباب التاريخية التي وقفت وراء ذلك؟ يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على السنوات الحاسمة من عام 1897 وحتى 1948، ويتضمن آراء مؤرخين وخبراء إسرائيليين وفلسطينيين، وأيضاً تعليقاتهم على الأحداث السياسية العالمية التي جرت خلال تلك السنوات. بدأت نقطة التحول الحاسمة في نوفمبر من عام 1947، عندما وضعت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين. وبعد أقل من عام تحقق حلم اليهود بقيام دولة إسرائيل باعتبارها دولة توفر لهم حماية وموطناً. أما بالنسبة للفلسطينيين فكان ذلك بمثابة كارثة أُطلقوا عليها اسم "النكبة"، إذ فقدوا وطنهم وهُجّروا وبات مستقبلهم مجهولا. بعد أكثر من 75 عاماً على التصويت التاريخي للأمم المتحدة، يستمر الصراع بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تمخضت عنه حروب وتوترات لم تُحل حتى يومنا هذا، وتعدت تداعياتها منطقة الشرق الأوسط.