وثائقي - أي الحيوانات تؤكل؟ - الجزء الثاني: تناول اللحوم

Im Schlachthof Goldschmaus erklärt Tierschutzbeauftragter Gerald Otto, warum der Verzehr von Heimtierfleisch vertretbar ist und erklärt mit großer Transparenz, wie in Schlachthöfen der Tod von tausenden Tieren so wenig grausam wie möglich gestaltet wird. Die amerikanische Psychologin Melanie Joy diagnostiziert ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft: Wir lernen von Kindesbeinen an, dass das Fleisch einer kleinen Gruppe von Tieren essbar und das Fleisch anderer Tiere ekelhaft ist. Melanie Joy sagt: Es gibt drei Behauptungen, die gedrängt werden, um diesen Glauben zu festigen, nämlich dass Fleischessen natürlich, notwendig und normal ist.Inwieweit ist der menschliche Verzehr von tierischem Fleisch natürlich? Der Kulturhistoriker Elijah Stifelbauer hat diese Frage wissenschaftlich untersucht und die Geschichte des menschlichen Fleischkonsums von den Anfängen der Menschheit bis heute untersucht. Der Historiker erklärt, wie die Jagd die Menschen tiefgreifend beeinflusst hat und warum wir im vergangenen Jahrhundert nach einer Fleischknappheit über Zehntausende von Jahren zu den gefräßigsten Fleischfressern geworden sind. Als Ernährungsexperte untersucht Niko Ritnow die Notwendigkeit, tatsächlich Fleisch zu essen. Und welche Nährstoffe sind darin enthalten? Können wir es auf andere Weise bekommen? Warum finden wir Fleisch lecker? Welche Rolle spielen unsere Instinkte? Am Ende wirft der Dokumentarfilm die Frage auf, welchen Inhalt es hat, etwas als normal zu bewerten, wann und in welcher Kultur gilt ein Verhalten als normal und was bedeutet das für uns Menschen?