وثائقي - أيادي متكلمة في باكستان - كفاح من أجل التكامل المجتمعي

وُلدت الطفلة نرجس صماء في وسط جبال كاراكورام في باكستان. لم تكن والدتها أنيقة بانو تعلم من قبل بوجود مثل هذه الإعاقة، لأن الأطفال المصابين بها يتم حجبهم عن المجتمع بسبب الخجل. لكن أنيقة لم تفعل ذلك بابنتها نرجس.

بعد مرور 16 عامًا، تقرأ نرجس مذكرات والدتها أنيقة التي تصف فيها نضالها من أجل حق ابنتها نرجس في الاعتراف بها كإنسان. ففي الغالب لا يمنح الأهالي أطفالهم ذوي الإعاقات اسما في باكستان. يرافق الفيلم الأم أنيقة وابنتها نرجس في رحلة عبر إقليم بلتستان، حيث افتتحت أنيقة مدرسة ودارا للأشخاص الصم. وبفضل هذه المرافق يتعلم الأشخاص الصم في المنطقة أن لهم حقوقا، ويجدون الفرصة لتلقي التعليم الذي يمنحهم الإمكانية لعيش حياة يقررون فيها مصيرهم بأنفسهم.