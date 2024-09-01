وثائقي - أيادي متكلمة في باكستان - كفاح من أجل التكامل المجتمعي
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بعد مرور 16 عامًا، تقرأ نرجس مذكرات والدتها أنيقة التي تصف فيها نضالها من أجل حق ابنتها نرجس في الاعتراف بها كإنسان. ففي الغالب لا يمنح الأهالي أطفالهم ذوي الإعاقات اسما في باكستان. يرافق الفيلم الأم أنيقة وابنتها نرجس في رحلة عبر إقليم بلتستان، حيث افتتحت أنيقة مدرسة ودارا للأشخاص الصم. وبفضل هذه المرافق يتعلم الأشخاص الصم في المنطقة أن لهم حقوقا، ويجدون الفرصة لتلقي التعليم الذي يمنحهم الإمكانية لعيش حياة يقررون فيها مصيرهم بأنفسهم.