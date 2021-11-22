 وثائقي - أوروبا في طور التغيير - الأوروبيون الجدد | وثائقي | DW | 03.11.2022

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وثائقي

وثائقي - أوروبا في طور التغيير - الأوروبيون الجدد

مبدأ حرية السفر والتنقل ركيزة أساسية لأوروبا. لكن السياسة الأمنية والعداء تجاه الأجانب والبطالة وجائحة كورونا والحرب الحالية في أوكرانيا تفرض باستمرار قواعد جديدة للهجرة.

تظهر الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها حرب أوكرانيا والهياكل المعقدة لاستيعاب اللاجئين التي تم إنشاؤها في وقت قياسي كيف تتعامل أوروبا وبشكل متناقض مع الهجرة والمعاناة البشرية: يتم الترحيب ببعض المهاجرين بأذرع مفتوحة، بينما يتم رفض البعض الآخر من خلال حصن حمائي ظاهري. فمثلا ازداد عدد سكان مدينة كراكوف البولندية بنسبة 50 في المائة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه يتم في أوروبا ترسيم حدود وإقامة أسوار حقيقية وافتراضية تحرسها ميليشيات مسلحة. وهذا في حين أن الهجرة ظاهرة طبيعية وتاريخية. فقد طبع اللاجئون لأسباب اقتصادية الباحثون عن حياة أفضل هوية القارة الأوروبية لعدة قرون وما زالوا يمثلون قضية مركزية حتى يومنا هذا. العمال الأجانب غالبا ما يواجَهون بالرفض ويُتهمون بالمساهمة في إفقار الاقتصاد الوطني. وهذا في حين أنهم يلعبون دورا حاسما في أوروبا اليوم. إنهم يشكلون العمود الفقري لسوق العمل في مجتمع آخذ في الشيخوخة يحتاج إلى المهاجرين للبقاء على قيد الحياة. ففي ظل تنامى الأفكار اليمينية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي يتم رفض هذه الحجج. بيد أن الحرب في أوكرانيا تدفع أوروبا إلى إعادة النظر في سياستها المتعلقة بالهجرة من منظور أخلاقي وواقعي. مرة أخرى تواجه سياسة الهجرة الأوروبية تحديات تاريخية.

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