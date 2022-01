وثائقي - أنهار في خطر - تلوث تشي تاروم في إندونيسيا

Obwohl sein Wasser verschmutzt ist, bewässert der 270 km lange Fluss Che Tarom Ackerland, das Nahrungsmittel für fast 30 Millionen Menschen in ganz West-Java liefert. Die indonesische Regierung versucht im Rahmen des Umweltprojekts "Harum Chi Tarom" den Zustand des verschmutzten Flusses zu verbessern. Die Dokumentation begleitet das indonesische Militär bei einer millionenschweren Aufräumaktion. Es gibt auch Umweltaktivisten, die gegen die Deponierung von Abfällen als Chemikalien aus Industrieanlagen kämpfen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass bei einem anhaltenden weltweiten Bevölkerungswachstum 50 % der Weltbevölkerung nach 30 Jahren gezwungen sein werden, in trockenen Regionen zu leben. Auch der Klimawandel beschleunigt die Wasserkrise, die unweigerlich zu Konflikten in den betroffenen Regionen führen wird.