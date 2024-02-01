وثائقي - آياهواسكا - رحلة نفسية أم علاج؟

لا يوجد مكان آخر تنتشر فيه آياهواسكا ذات التأثير النفسي ، كما هي الحال في البرازيل. لقد كان السكان الأصليون يستخدمونها في طقوسهم لعدة أجيال. كما يعتمد الباحثون عليها كبديل مضاد للاكتئاب وكعلاج ضدّ إدمان المخدرات.

يمكن ترجمة كلمة آياهواسكا بـ"متسلق الأرواح". استخدام آياهواسكا ظل مشروعا في الطقوس الدينية في البرازيل لعقود من الزمن. وفي قرية قبيلة هوني كوينت تنمو نبتة آياهواسكا بجوار النهر مباشرة. يلتقي القرويون معا مرة واحدة في الشهر، حيث يحتسي الجميع السائل البني من كأس صغيرة. إنه مشروب مر مصنوع من نبات ليانا وورقة من نبات شجرة القهوة. تناوله يجعل أفراد قبيلة هوني كوين يشعرون بالنشوة لمدة ساعات طويلة، ويتسبب في تغيرات بصرية. يقول زعيم القبيلة إن المشروب تطهير وشفاء واكتشاف للذات في ذات الوقت. ويلاحظ أن الطلب على احتفالات آياهواسكا آخذ بالازدياد. يأتي أجانب وبرازيليون بشكل متزايد إلى منطقة أكريه لخوض تجارب روحية برفقة السكان الأصليين. وفي ريو دي جانيرو توجد أيضا منذ عقود كنيسة سانتو دايمي التي تلتقي فيها عدة مرات في الشهر جماعة دينية، تمارس تحت تأثير آياهواسكا على مدى ساعات طقوسا دينية كاتوليكية وأخرى مرتبطة بالطبيعة يصاحبها إيقاعات راقصة. يقتفي الفيلم آثار هذه العادات في البرازيل، حيث تمكن الزعيم أيبا هوني كوين من خلال الاستعانة بالفنّ من كسب الأموال من احتفالات آياهواسكا وتخصيصها لحماية الغابة.