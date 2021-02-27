وتيرة تطعيم بطيئة في ألمانيا ومسؤول يشيد باللقاح الروسي

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء (10 من مارس/ آذار 2021)، أنه جرى إعطاء 7.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وتستخدم ألمانيا اللقاحات التي منحت تصاريح من قبل وكالة الدواء الأوروبية وهي من ثلاثة منتجين: "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا"، بينما يتوقع المتابعون أن تصدر الوكالة غدا الخميس تصريحاً للقاح "جونسون أند جونسون" الأمريكي، بينما لا يزال لقاح "سبوتنيك في" الروسي قيد المراجعة.

وأوردت صحيفة راينيشه بوست في عددها ليوم الأربعاء، تصريحات لتوماس ميرتنس، رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا (ستيكو)، أشاد فيها بنوعية وفعالية اللقاح الروسي، معتبرا إياه "لقاحاً جيّداً وربما يُصرح به في الاتحاد الأوروبي في وقت ما".

وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 232 ألفا و934 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر عاما وثلاثة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 95 مليون نسمة، وذلك بلقاح من جرعتين، في إطار عملية تطعيم بدأت في البلاد قبل نحو عشرة أسابيع.

وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات شديدة على المستوى الداخلي بسبب الوتيرة البطيئة لعملية التطعيم مقارنة بدول كالولايات المتحدة التي أعلنت في الثاني من الشهر الجاري على إعطاء 75 مليون جرعة من اللقاح إلى غاية التاريخ المذكور.

وأقرّت الحكومة الألمانية بأخطاء قامت بها في عملية شراء اللقاحات أدت إلى نقض اللقاحات وإرجاء عملية التطعيم. غير أن أعضاء حكومة الائتلاف وعدوا بأنه في الربعين الثاني والثالث من هذا العام سيكون هناك الكثير من الجرعات المتاحة التي قد لا تتمكن مراكز اللقاح من مواكبتها.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى مليونين و250 ألف حالة بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ.

من جهته، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وفق أرقام الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و146 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت 300 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 418 حالة وفاة في الأربعاء السابق.

إلى ذلك بلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 65,4 إصابة. بينما سجّل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197,6 إصابة.

ووفقاً لبيانات المعهد الحكومي، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و518 ألفا و591 حالة. أما مجمل الوفيات على صلة بالفيروس فقد وصل إلى 72 ألفا و489 وفيات، مقابل مليونين و328 ألفا و700 متعافٍ.

و.ب/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)