وتتوالى المفاجآت.. "مانيو" يطيح بسان جيرمان خارج أبطال أوروبا

مفاجأة جديدة في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، فبعد إقصاء حامل اللقب ريال مدريد، نجح مانشستر يونايتد الإنجليزي في تعويض خسارته على أرضه صفر-2 أمام باريس جيرمان بالفوز في ملعب "حديقة الأمراء" في باريس بنتيجة 3-1، في إياب دور الستة عشر للمسابقة العريقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (السادس من مارس/ آذار 2019).

وصعد مانشستر يونايتد لدور الثمانية للبطولة بفضل فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في ظل تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقاً للائحة المسابقة. وواصلت للمرة الثالثة على التوالي عقدة دور الستة عشر مطاردتها لسان جيرمان، الذي ودع البطولة القارية التي كان يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم الضيوف مرتين في الشوط الأول عبر روميلو لوكاكو، بينما سجل خوان بيرنات هدف سان جيرمان. وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بتأهل سان جيرمان لدور الثمانية، فاجأ مانشستر يونايتد الجميع بحصوله على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي أكدت قيام بريسنال كيمبيمبي، مدافع سان جيرمان، بلمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، ليحرز منها ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن حامل اللقب ريال مدريد ودع البطولة بخسارته على ملعبه أمس الثلاثاء أمام أياكس الهولندي بنتيجة 1-4.

ص.ش/ي.أ (د ب أ، رويترز)