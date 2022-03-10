وباء كورونا ومعاناة النساء

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حلقة هذا الأسبوع من كورونا " تغطية خاصة " تسلط الضوء على اختلاف تأثير كورونا على المرأة مقارنة بالرجل. فأثناء الإصابة بالفيروس تظهر على الرجال أعراض لا نراها على النساء. وحسب الدراسات فإن لهذه الاختلافات أسباب اجتماعية سنتعرف عليها في حلقة اليوم.
تتشابه بعض أعراض الإصابة بحساسية الربيع مع الإصابة بنسخة أوميكرون ما يجعل التفريق بينهما صعبا. فما هي أوجه التشابه بين المرضين وما هي الأعراض الخاصة بكل منها والتي قد تساعدنا على التفريق بين أوميكرون والحساسية؟
في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، شدد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي على أن حل النزاع بأوكرانيا يجب ان يكون عبر مفاوضات بين موسكو وكييف. بدورها صعدت أوكرانيا ضغطها على ألمانيا للموافقة على وقف واردات الطاقة من روسيا.
بعد أن فتح الجيش الروسي ممرات إنسانية في مدن يحاصرها بدأت أوكرانيا بإجلاء المدنيين، وسط اتهامات للجانب الروسي بانتهاك الممرات الانسانية عبر عمليات قصف. الممرات تشمل كييف وماريوبول وسومي.
قالت أوكرانيا إن روسيا تضلل قادة العالم بفكرة الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف وأكدت مسؤولة أوكرانية رفض بلادها لذهاب المدنيين إلى روسيا وبيلاروسيا.
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