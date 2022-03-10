 وباء كورونا ومعاناة النساء | DW الأخبار | DW | 10.03.2022

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DW الأخبار

وباء كورونا ومعاناة النساء

حلقة هذا الأسبوع من كورونا " تغطية خاصة " تسلط الضوء على اختلاف تأثير كورونا على المرأة مقارنة بالرجل. فأثناء الإصابة بالفيروس تظهر على الرجال أعراض لا نراها على النساء. وحسب الدراسات فإن لهذه الاختلافات أسباب اجتماعية سنتعرف عليها في حلقة اليوم.

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