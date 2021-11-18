وباء كورونا. كيف غيّر حياة الأطفال؟

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أثر وباء كورونا وفترات الإغلاق التام والالتزام بالتباعد الاجتماعي كثيرا على حياة الأطفال ونفسياتهم إذ حرم كثير منهم من زيارة المدرسة واللعب مع الاصدقاء أو زيارة الجد والجدة. التقرير التالي يستعرض وجهات نظر بعض الأطفال تجاه الوباء.
أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية كورونا وطالب بعدالة توزيع اللقاحات. كما نصح بإلغاء الفعاليات "الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا"، محذرا من سرعة انتشار أوميكرون.
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التفكير في إلزامية اللقاح على مواطنيها، في الوقت الذي دعت فيه منظمة الصحة العالمية إلى الهدوء، وأعرب فيه صانعو لقاحات عن قدرتهم على مواجهة متحور "أوميكرون".
رغم حصول دول أفريقية على عشرات الملايين من جرعات لقاح كورونا عبر "كوفاكس" إلا أن ذلك لا يشكل سوى قسم ضئيل من الجرعات الضرورية لحماية سكان القارة من أخطار المرض الخطير والوفيات المتصلة به، حسب منظمة الصحة العالمية.
وافقت لجنة طبية إسرائيلية على تطعيم الأطفال بين 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا فيما تعد إسرائيل الدولة الأولى التي توافق على إعطاء الجرعة الثالثة. كذلك عززت إسرائيل من تطبيق نظام "المرور الأخضر" للوقاية من الفيروس.
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