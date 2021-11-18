 وباء كورونا. كيف غيّر حياة الأطفال؟ | DW الأخبار | DW | 03.01.2022

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وباء كورونا. كيف غيّر حياة الأطفال؟

أثر وباء كورونا وفترات الإغلاق التام والالتزام بالتباعد الاجتماعي كثيرا على حياة الأطفال ونفسياتهم إذ حرم كثير منهم من زيارة المدرسة واللعب مع الاصدقاء أو زيارة الجد والجدة. التقرير التالي يستعرض وجهات نظر بعض الأطفال تجاه الوباء.

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