وباء الكوليرا في الجزائر مجدداً بعد عقود

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر السبت (25 آب/ أغسطس 2018) عن تسجيل حالة الوفاة الثانية بوباء الكوليرا في ولاية البليدة، التي تقع على مسافة 50 كيلومتراً جنوب العاصمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بسيدة في العقد الخامس من العمر، فيما تعود الحالة الأولى للمدرب السابق للمنتخب الجزائري للملاكمة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بحسب التحاليل الأخيرة "تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها في المستشفيات منذ 7 آب/ أغسطس 2018". ولم يتمّ تسجيل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ 1996، في حين يعود آخر وباء إلى عام 1986.

وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية، التي تم تزويد وكالة فرانس برس بها الجمعة، 41 حالة كوليرا بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية. كما أعلنت الوزارة السبت وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا في ولاية بليدة حيث تم تأكيد 25 حالة.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة في ولاية المدية وحالة واحدة مشكوك فيها في عين الدفلى. وتقع هاتان المنطقتان على التوالي على بعد ثمانين ومائة كيلومتر جنوب غرب العاصمة وهما متاخمتان لولايتي بليدة وتيبازة (70 كيلومتراً غرب العاصمة)، حيث تم تسجيل غالبية الاصابات. وتم رصد ثلاث حالات أيضاً في ولاية البويرة على بعد مائة كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

وبحسب الوزارة، فإن "التحقيقات والتحريات الوبائية التي تقوم بها مصالح الصحة (...) تؤكد وجود جرثومة الكوليرا" في نبع مياه بولاية تيبازة، حيث تم تأكيد 12 حالة. وأضافت الوزارة أنه "تم إثبات تلوث" النبع و"مُنع استهلاك" مياهه.

وكانت السلطات الصحية قد استبعدت انتقال الكوليرا بالمياه، مرجّحة احتمال "غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة".

من جانبها، أكدت شركة "الجزائرية للمياه" أن "المياه المنزلية صالحة للشرب ولا داعي للتخوف من استهلاكها"، في وقت انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل محذرة داعية إلى التوقف عن شربها. وانتقدت وسائل إعلام جزائرية عديدة تأخر السلطات في إعلان ظهور وباء الكوليرا.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)