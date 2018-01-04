وباء الكوليرا في الجزائر مجدداً بعد عقود

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر السبت (25 آب/ أغسطس 2018) عن تسجيل حالة الوفاة الثانية بوباء الكوليرا في ولاية البليدة، التي تقع على مسافة 50 كيلومتراً جنوب العاصمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بسيدة في العقد الخامس من العمر، فيما تعود الحالة الأولى للمدرب السابق للمنتخب الجزائري للملاكمة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بحسب التحاليل الأخيرة "تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها في المستشفيات منذ 7 آب/ أغسطس 2018". ولم يتمّ تسجيل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ 1996، في حين يعود آخر وباء إلى عام 1986.
وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية، التي تم تزويد وكالة فرانس برس بها الجمعة، 41 حالة كوليرا بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية. كما أعلنت الوزارة السبت وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا في ولاية بليدة حيث تم تأكيد 25 حالة.
وبحسب الوزارة، تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة في ولاية المدية وحالة واحدة مشكوك فيها في عين الدفلى. وتقع هاتان المنطقتان على التوالي على بعد ثمانين ومائة كيلومتر جنوب غرب العاصمة وهما متاخمتان لولايتي بليدة وتيبازة (70 كيلومتراً غرب العاصمة)، حيث تم تسجيل غالبية الاصابات. وتم رصد ثلاث حالات أيضاً في ولاية البويرة على بعد مائة كيلومتر جنوب شرق العاصمة.
وبحسب الوزارة، فإن "التحقيقات والتحريات الوبائية التي تقوم بها مصالح الصحة (...) تؤكد وجود جرثومة الكوليرا" في نبع مياه بولاية تيبازة، حيث تم تأكيد 12 حالة. وأضافت الوزارة أنه "تم إثبات تلوث" النبع و"مُنع استهلاك" مياهه.
وكانت السلطات الصحية قد استبعدت انتقال الكوليرا بالمياه، مرجّحة احتمال "غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة".
من جانبها، أكدت شركة "الجزائرية للمياه" أن "المياه المنزلية صالحة للشرب ولا داعي للتخوف من استهلاكها"، في وقت انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل محذرة داعية إلى التوقف عن شربها. وانتقدت وسائل إعلام جزائرية عديدة تأخر السلطات في إعلان ظهور وباء الكوليرا.
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
بمشاركة 22 دولة عربية احتفل في الجزائر الخميس 16 أبريل/ نيسان باختيار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015. وتم استعراض تاريخ المدينة من العهد الأمازيغي والروماني والتركي.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
وحضرت وفود عربية رسمية، كما حضرت أيضا فرق فنية من دول عربية شاركت أهل مدينة قسنطينة الفرحة من خلال رقصات شعبية والصورة هنا من أحد شوارع قسنطينة بالليل.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
وحتى دول الخليج أرسلت فرقا شعبية، كهذه الفرقة مثلا، للمشاركة في الاحتفال الذي حضره أيضا أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
من معالم قسنطينة كهف الدبدبة ، الذي يبلغ طوله 60 مترا و يقع بالصخرة الشمالية لقسنطينة، و يعتبر محطة أثرية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
تشتهر قسنطينة بأنها "مدينة الجسور". هنا بقايا لجسر قديم يعود للعهد الروماني. وتنتشر مثل هذه الجسور في قسنطينة و تعد من بين أهم الأماكن التي يقصدها السياح للزيارة.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
جسر باب القنطرة، جسر قديم بناه الأتراك عام 1792 وهدمه الفرنسيون ليبنوا على أنقاضه الجسر الحالي، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1863 ميلادية.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
جسر قنطرة لجبال، واحد من بين أهم جسور المدينة المعلقة، و يقصده عدد كبير من السياح و يعود لحقبة الاتراك.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
صورة للمسجد الكبير، الذي بني في عهد الدولة الزيرية سنة 1136 ميلادية. وقد أقيم على أنقاض معبد روماني و تم ترميمه و يتميز بالكتابات العربية المنقوشة على جدرانه.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
صور لمنطقة تقع وسط قسنطينة يطلق عليها اسم الأهرامات، وتعود أصلا للعهد الروماني. ثم تحولت في العهد العثماني إلى الشكل الذي تظهر به حاليا بعد الترميمات.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
هذا سوق يطلق عليه "السويقة" و يقصده السياح. ويشتهر بأزقته القديمة الضيقة و كل زقاق منها يباع فيه نوع من المصنوعات اليدوية التي ينتجها الحرفيون في المدينة القديمة لقسنطينة.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
نصب الأموات يقع على أعلى صخرة بقسنطينة. بناه الفرنسيون سنة 1934 تخليدا لجنودهم الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى. على سطحه تمثال النصر لامرأة مجنحة تتأهب للتحليق.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
تمثال لعبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، المولود في قسنطينة سنة 1889. وقد أزيل التمثال بعد قليل من نصبه في المدينة بسبب اعتراض عائلته.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
بينما بقي جسر يحمل اسم ابن باديس و تم تدشينه خلال افتتاح عاصمة الثقافة العربية من طرف الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال. إعداد: نور الحياة الكبير- الجزائر