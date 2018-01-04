 وباء الكوليرا في الجزائر مجدداً بعد عقود | أخبار | DW | 25.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

وباء الكوليرا في الجزائر مجدداً بعد عقود

بعد عقود من اختفائه، ظهر وباء الكوليرا في الجزائر مجدداً إثر إعلان وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة ثانية بالمرض، إضافة إلى تسجيل 46 إصابة بالمرض حتى الجمعة، فيما بلغ مجموع حالات الإصابة بالوباء منذ مطلع آب/ أغسطس 139 إصابة.

Symbolbild Cholera-Ausbruch (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/A. Alseddik)

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر السبت (25 آب/ أغسطس 2018) عن تسجيل حالة الوفاة الثانية بوباء الكوليرا في ولاية البليدة، التي تقع على مسافة 50 كيلومتراً جنوب العاصمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بسيدة في العقد الخامس من العمر، فيما تعود الحالة الأولى للمدرب السابق للمنتخب الجزائري للملاكمة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بحسب التحاليل الأخيرة "تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها في المستشفيات منذ 7 آب/ أغسطس 2018". ولم يتمّ تسجيل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ 1996، في حين يعود آخر وباء إلى عام 1986.

مختارات

تشهد الساحة الاجتماعية في الجزائر جدلاً على خلفية مساع قادها رجال دين لوضع سقف لقيمة الصداق(المهر) في بلدة الزيتونة شرق البلاد. الجزائريون استقبلوا المبادرة بين داعم ورافض لها. DW عربية ترصد ذلك في التحقيق التالي. (30.07.2018)

تقصد نسوة "عاشقات للبحر" بلدة الحمامات بالقرب من العاصمة الجزائرية "للهرب من التحرش والسرقات وانتهاك الحرمات". DW عربية تسلط الضوء على قصة ذلك الشاطئ وتلتقي نساء يرتدنه، مفردة مساحة للأصوات المدافعة والمنتقدة. (07.07.2018)

وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية، التي تم تزويد وكالة فرانس برس بها الجمعة، 41 حالة كوليرا بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية. كما أعلنت الوزارة السبت وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا في ولاية بليدة حيث تم تأكيد 25 حالة.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة في ولاية المدية وحالة واحدة مشكوك فيها في عين الدفلى. وتقع هاتان المنطقتان على التوالي على بعد ثمانين ومائة كيلومتر جنوب غرب العاصمة وهما متاخمتان لولايتي بليدة وتيبازة (70 كيلومتراً غرب العاصمة)، حيث تم تسجيل غالبية الاصابات. وتم رصد ثلاث حالات أيضاً في ولاية البويرة على بعد مائة كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

وبحسب الوزارة، فإن "التحقيقات والتحريات الوبائية التي تقوم بها مصالح الصحة (...) تؤكد وجود جرثومة الكوليرا" في نبع مياه بولاية تيبازة، حيث تم تأكيد 12 حالة. وأضافت الوزارة أنه "تم إثبات تلوث" النبع و"مُنع استهلاك" مياهه.

 وكانت السلطات الصحية قد استبعدت انتقال الكوليرا بالمياه، مرجّحة احتمال "غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة".

من جانبها، أكدت شركة "الجزائرية للمياه" أن "المياه المنزلية صالحة للشرب ولا داعي للتخوف من استهلاكها"، في وقت انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل محذرة داعية إلى التوقف عن شربها. وانتقدت وسائل إعلام جزائرية عديدة تأخر السلطات في إعلان ظهور وباء الكوليرا.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    بمشاركة 22 دولة عربية احتفل في الجزائر الخميس 16 أبريل/ نيسان باختيار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015. وتم استعراض تاريخ المدينة من العهد الأمازيغي والروماني والتركي.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    وحضرت وفود عربية رسمية، كما حضرت أيضا فرق فنية من دول عربية شاركت أهل مدينة قسنطينة الفرحة من خلال رقصات شعبية والصورة هنا من أحد شوارع قسنطينة بالليل.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    وحتى دول الخليج أرسلت فرقا شعبية، كهذه الفرقة مثلا، للمشاركة في الاحتفال الذي حضره أيضا أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture Höhlen

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    من معالم قسنطينة كهف الدبدبة ، الذي يبلغ طوله 60 مترا و يقع بالصخرة الشمالية لقسنطينة، و يعتبر محطة أثرية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture Römische Ruinen

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    تشتهر قسنطينة بأنها "مدينة الجسور". هنا بقايا لجسر قديم يعود للعهد الروماني. وتنتشر مثل هذه الجسور في قسنطينة و تعد من بين أهم الأماكن التي يقصدها السياح للزيارة.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture Arch Sbitar

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    جسر باب القنطرة، جسر قديم بناه الأتراك عام 1792 وهدمه الفرنسيون ليبنوا على أنقاضه الجسر الحالي، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1863 ميلادية.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    جسر قنطرة لجبال، واحد من بين أهم جسور المدينة المعلقة، و يقصده عدد كبير من السياح و يعود لحقبة الاتراك.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture Moschee

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    صورة للمسجد الكبير، الذي بني في عهد الدولة الزيرية سنة 1136 ميلادية. وقد أقيم على أنقاض معبد روماني و تم ترميمه و يتميز بالكتابات العربية المنقوشة على جدرانه.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture Architektur

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    صور لمنطقة تقع وسط قسنطينة يطلق عليها اسم الأهرامات، وتعود أصلا للعهد الروماني. ثم تحولت في العهد العثماني إلى الشكل الذي تظهر به حاليا بعد الترميمات.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture Souika

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    هذا سوق يطلق عليه "السويقة" و يقصده السياح. ويشتهر بأزقته القديمة الضيقة و كل زقاق منها يباع فيه نوع من المصنوعات اليدوية التي ينتجها الحرفيون في المدينة القديمة لقسنطينة.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    نصب الأموات يقع على أعلى صخرة بقسنطينة. بناه الفرنسيون سنة 1934 تخليدا لجنودهم الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى. على سطحه تمثال النصر لامرأة مجنحة تتأهب للتحليق.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture Eben Badis

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    تمثال لعبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، المولود في قسنطينة سنة 1889. وقد أزيل التمثال بعد قليل من نصبه في المدينة بسبب اعتراض عائلته.

  • Bildergalerie Constantine Capital of Arab Culture

    قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

    بينما بقي جسر يحمل اسم ابن باديس و تم تدشينه خلال افتتاح عاصمة الثقافة العربية من طرف الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال. إعداد: نور الحياة الكبير- الجزائر


مختارات

قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015

يتم سنويا اختيار "عاصمة للثقافة العربية" ووقع الاختيار هذا العام (2015) على مدينة قسنطينية الجزائرية التي انطلقت فيها هذا الشهر الاحتفالات بهذه المناسبة. وفي هذه الجولة نتعرف على أهم معالم هذه المدينة العريقة. (26.04.2015)  

مواضيع ذات صلة

Jemen - Luftangriffe bei Saana

منظمة الصحة: حالات الدفتيريا المشتبه بها في اليمن نحو 500 04.01.2018

بعد أن فتك وباء الكوليرا باليمنيين ولم يتم السيطرة عليه، جاء دور وباء الدفتيريا ليحصد المزيد من الارواح بين سكان البلاد المبتلين بضراوة الحرب بين الأخوة، حيث لقي نحو 50 مدنيا ومسلحا في غارات جوية لطائرات التحالف العربي.

Jemen Sanaa Ausbruch der Cholera

اليمن: منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة نشاط وباء الكوليرا 08.05.2017

حذرت الصحة العالمية من عودة نشاط وباء الكوليرا في اليمن "بسبب الحرب الدائرة هناك منذ عامين". في غضون ذلك قلل وزير الخارجية اليمني من أهمية الجولة الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن "بسبب رفض الميلشيات كل الجهود الدولية".

Jemen Cholera Notstandaufhanme

إعلان حالة الطوارئ في اليمن بسبب تفشي وباء الكوليرا 14.05.2017

أعلن مسؤولون في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حالة الطوارئ اليوم الأحد بعدتفش وباء الكوليرا والذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص، بينهم أطفال.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  