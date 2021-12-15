والد النجم يوسف بلايلي يكشف سبب إنهاء عقده مع نادي قطر

كتب نادي قطر القطري على موقعه الرسمي: "اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وتمت الإجراءات بعد مشاورات بين اللاعب والنادي. وتمنت إدارة النادي كل التوفيق والنجاح للاعب في مشواره المقبل".

وكان بلايلي قد سجل هدف الفوز الدراماتيكي للجزائر على قطر (2-1) في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع على استاد الثمامة، متابعاً ركلة جزاء صدّها له الحارس.

وسرق بلايلي (29 عاماً) الأضواء في كأس العرب حيث تخوض الجزائر المنافسات منقوصة من عدد كبير من لاعبيها الأساسيين يتقدّمهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي. وفي المباراة الأخيرة ضد قطر، اختير بلايلي أفضل لاعب في المباراة، كما أنه سجّل هدفاً رائعا في ربع النهائي من نحو أربعين متراً في مرمى المغرب. وتخوض الجزائر المباراة النهائية لكأس العرب السبت أمام تونس على استاد البيت.

سبب إنهاء العقد

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن حفيظ، والد ومدير أعمال اللاعب الذي كان عقده مع قطر يمتد حتى حزيران/يونيو المقبل، أنه "يخطط لنقل بلايلي إلى نادٍ أوروبي كبير قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا في 9 كانون الثاني/يناير المقبل".

بدوره، كتب بلايلي في حسابه على انستغرام: "شكراً جزيلاً لنادي قطر القطري للحظات التي أمضيتها بجانبكم وشكر كبير للجماهير والإدارة. أصبحت الآن لاعباً حراً".

سجل يوسف بلايلي أجمل أهداف مسابقة كأس العرب، بتسديدة من أربعين مترا في مرمى المغرب

مسيرة متعثرة ثم تألق

وكان بلايلي قريباً من وضع حدّ لمسيرته بعد إيقافه في 2015 لمدة عامين بسبب تعاطيه مادة الكوكايين ما أدى الى فسخ عقده مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك بعد محاولات من محاميه لإثبات أن مخدّر الكوكايين تم وضعه في نرجيلته دون علمه.

وبعد خروجه من النفق المظلم، أشرقت الشمس مجددًا في سماء اللاعب بتعاقده مع نادي أنجيه الفرنسي برئاسة مواطنه سعيد شعبان، إلا أن افتقاده لثقة المدرب ستيفان مولان دفعته لترك الفريق والعودة إلى أفريقيا في 2018 من بوابة فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي. كان دوره محورياً في احراز الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2018 و2019، فارتفعت أسهمه وأصبحت عودته إلى المنتخب مطلباً شعبياً للجماهير الجزائرية.

وبرغم تردّد المسؤولين المحليين، تلقفه المدرب جمال بلماضي ومنحه الثقة على الرواق الأيسر على حساب النجم ياسين براهيمي، فردّ له الجميل، بصناعة لعب وهدفين منحت الجزائر لقبها الثاني في المسابقة القارية عام 2019 في مصر.

لكن بلايلي والمشاكل لم يفترقا، فرحلة الأهلي السعودي مقابل 3 ملايين يورو انتهت بصراعات مع المدرب والإدارة في 2019، ليتزامن انتقاله إلى نادي قطر القطري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 مع وصوله إلى مرحلة النضج.

فما هو النادي الأوروبي الذي سينضم إليه بلايلي خلال الأيام المقبلة؟

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ف.ي/ ع.أ.ج (ا ف ب)