والد أوزيل: استهداف إبني محاولة للبحث عن"كبش فداء"

وجه مصطفى أوزيل والد لاعب كرة القدم الألماني الدولي الشهير مسعود أوزيل انتقادات قاسية ولاذعة إلى أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني (مانشافت) بسبب تأكيدات بيرهوف بأن استدعاء أوزيل ضمن قائمة المانشافت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ربما كان خطأ.

وكان بيرهوف قد صرح في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، بأنه ربما كان من الخطأ استدعاء أوزيل لصفوف الفريق في المونديال الروسي بعد الضجة التي أثارتها صورة اللاعب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مصطفى أوزيل، في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية اليوم الأحد (الثامن من تموز/ يوليو 2018): "هذه التصريحات، من وجهة نظري، وقاحة. إنها تصريحات تقال فقط من أجل حماية رؤوسهم".

وكان مصطفى أوزيل أشرف لسنوات على مسيرة نجله الكروية ولكنه يرتبط حالياً بعلاقة فاترة معه.

الجدل حول أوزيل وزميله غوندوغان لم يتوقف

وأوضح والد أوزيل أن الصور التي أثارت جدلاً وانتقادات هائلة في ألمانيا وألقت بظلالها على استعدادات المنتخب الألماني لكأس العالم 2018 بروسيا لم تكن بدوافع سياسية، وإنما التقط نجله صورة مع الرئيس التركي بشكل مهذب.

وأكد مصطفى أوزيل أن اعتزال نجله اللعب الدولي "قضية معقدة للغاية" لكنه اعترف بأنه لو كان مكان مسعود لاعتزل اللعب الدولي قائلاً: "أشكركم. هذا هو كل شيء"، وأضاف: "الجرح يكبر كثيراً، ومن يدري ماذا سيحدث في المباراة المقبلة. لو كنت مكانه لابتعدت، ولكنها وجهة نظري الشخصية".

ولم يحسم أوزيل حتى الآن الموقف بالنسبة لمستقبله مع المانشافت علماً بأنه خاض 92 مباراة دولية مع الفريق حتى الآن. وكان اللاعب الذي يقضي عطلته حالياً، نشر صورة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وكتب معها رسالة قال فيها: "أثق بالله وأشكره على كل نعمه".

م.س/ ع.غ (د ب أ)