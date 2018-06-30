والدة ضحية النجم المغربي أمين حارث تحكي آلامهما لصحيفة ألمانية

قبل نحو أسبوع (ليلة السبت 30 يونيو/ حزيران 2018)، وفي مدينة مراكش كان اللاعب المغربي أمين حارث، نجم شالكه الألماني يقود سيارته المرسيدس، التي تحمل لوحات فرنسية، صدم بطريق الخطأ شابا اسمه هشام (28 عاماً)، ما أدى لمقتله. واتهمت النيابة العامة فالمغربية اللاعب بالقتل غير المتعمد وعدم مراعاة قواعد السير، وغرمته 10 آلاف درهم مغربي (تعادل ألف يورو)، على سبيل الكفالة، وستنطلق محاكمته الأسبوع المقبل.

وبعد ذلك الحادث أصدر نادي شالكه بياناً قال فيه إن أمين حارث (21 عاماً) لم تكن لديه أية فرصة لتجنب وقوع الحادث المأساوي. غير أن والدي الضحية تحدثا إلى صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار، موجهين اتهامات خطيرة لنجم المنتخب المغربي. ونقلت الصحيفة عن الأم قولها "أشعر كما لو أن هناك شخصاً ما يقطع قلبي كل يوم من جديد. لا يوجد دواء لهذا الألم".

بمقتل ابنهما تواجه الأسرة مصاعب مادية، فقد كان هشام هو العائل الرئيسي لها، وكانت تدفع كراء مسكنها من راتبه، الذي كان يحصل عليه كحارس أمني خاص بمقر مندوبية وزارة الثقافة بمراكش. صحيح أن والد أمين حارث اتصل بوالدي الضحية إلا أنه لم يعرض عليهما تعويضا ماديا، حسب ما نقل موقع فوكوس الألماني اليوم الجمعة (6السادس من يوليو / تموز 2018).

وقالت الأم لصحيفة بيلد: "حتى الآن لدي شعور بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لكن لدي خوف من أن تقوم عائلة حارث بواسطة المال بتسيير الأمر بشكل مختلف".

وسبق أن صرحت الأم المكلومة التي لديها خمسة أولاد آخرين لموقع "هسبريس" المغربي: "لو أعطوني مال قارون فلن يعوضني ذلك عن ابني".

ويحمل حارث جواز سفر فرنسي أيضا ولعب في الفئات العمرية المختلفة للمنتخب الفرنسي، وأحرز معه كأس أمم أوروبا عام 2016 لما دون 19 عاماً إلى جانب كيليان مبابي، لكنه اختار لاحقا تمثيل المنتخب المغربي الأول، وشارك مع أسود أطلس في مونديال روسيا.

ص. ش