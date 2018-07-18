 والدة بن لادن تكشف لأول مرة عن أسرار ابنها الذي حير العالم | عالم المنوعات | DW | 04.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

والدة بن لادن تكشف لأول مرة عن أسرار ابنها الذي حير العالم

إنها المرة الأولى التي تتحدث فيها والدة أسامة بن لادن عن ابنها، وذلك في مقابلة أجرتها مع صحيفة الغارديان البريطانية. والدة بن لادن كشفت عن جوانب من شخصية واحد من أشهر الإرهابيين في العالم.

Osama Bin Laden Porträt (picture-alliance/dpa)

بعد سنوات من الصمت، والدة أسامة بن لادن تفتح ألبوم ذكرياتها في مقابلة أجرتها مع صحيفة الغارديان البريطانية، إذ قالت علياء غانم عن ابنها الذي دبر هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك: "لقد كان طفلا طيبا للغاية، وكان يحبني كثيرا". وجرت المقابلة مع والدة بن لادن بحضور ولدين لها وزوجها الثاني، وذلك في منزلهما في جدة بالمملكة العربية السعودية.

مختارات

اعتقد الناجون من الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي في 11 أيلول سبتمبر أن ما شهدوه كان هو الأسوأ. لكن الآن قد يتم إلغاء الدعم المالي الذي يحصلون عليه للرعاية الطبية. (11.09.2015)

في الخلاف حول ترحيل الإسلامي التونسي سامي أ. الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنيا، أصدرت محكمة ألمانية قرارا مثيرا موجها لهيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم ويهم المشتبه بكونه حارس بن لادن السابق المُرحل لتونس. (25.07.2018)

واستعادت علياء  شريط الذكريات وقالت إن ابنها الأكبر كان طفلاً خجولاً متفوقًا في دراسته، وأصبحت شخصيته قوية ومندفعة في العشرينات من عمره تقريبا، بينما كان يدرس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة. وحملت الأم المسؤولية في التغيير الذي حدث لابنها لزملائه في الجامعة، وقالت إنها لم تتوقع أبدا أن يتحول ابنها إلى جهادي.

وخلال استراحة من المقابلة غادرت والدة بن لادن الغرفة فقال واحد من إخوته يدعى أحمد بأن والدته تلقي دائما باللوم على محيط أسامة بن لادن، لأنها لم تعرف سوى الجانب الطيب منه، ولم ترى الجانب الراديكالي فيه."

وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، خضعت العائلة لعدة تحقيقات بالإضافة إلى منع أفرادها من السفر، لكن العائلة  تستطيع الآن التحرك بحرية نسبيا داخل وخارج السعودية. وعن حمزة ابن أسامة الأصغر البالغ من العمر 29 عامًا، والذي صنفته الولايات المتحدة إرهابيًا عالميًا، يقول حسن وهو أحد إخوة بن لادن من الأم:"من المرجح أنه في أفغانستان، اعتقدنا أن الجميع تجاوز هذه الترهات، ولكننا اكتشفنا أن حمزة يقول إنه سيسير على خطى والده".

وبحسب صحيفة الغارديان فإن العائلة رأت أسامة آخر مرة سنة 1999 في أفغانستان، حيث زارته في ذلك العام مرتين في معسكره خارج مدينة قندهار. يذكر أن أسامة بن لادن قتل في باكستان في مايو 2011 على يد القوات الأمريكية.

ر.ن/هـ.د

  • Imam Anwar al-Awlaki

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    30 أيلول/ سبتمبر 2011

    مقتل الأمريكي-اليمني أنور العولقي، ملهم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، خلال غارة شنتها في اليمن طائرات أمريكية بلا طيار، ودمرت أيضاً قيادة تنظيم القاعدة الذي انكفأ إلى باكستان. التنظيم يواجه ضائقة مالية، لكن فروعه تنشط في إفريقيا (منطقة الساحل والصومال...) وفي دول شرق أوسطية.

  • Libyen Angriff auf das US Konsulat in Bengasi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 أيلول/ سبتمبر 2012

    في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر الدموية، هاجمت مجموعات مسلحة يرتبط البعض منها بالقاعدة، القنصلية الأمريكية في بنغازي شرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل السفير وثلاثة موظفين في القنصلية.

  • US-Botschaft in Tunis

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    14 أيلول/ سبتمبر 2012

    فيما ألهبت احتجاجات على فيلم أُنجز في الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط، استهدف هجوم السفارة الأمريكية في تونس (مقتل 4 متظاهرين)، وأُلقيت المسؤولية على أنصار مسؤول سابق في القاعدة، هو التونسي سيف الله بن حسين.

  • Internetvideo Al-Kaida Ayman al-Zawahiri 2013 ARCHIVBILD

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    15 أيلول/ سبتمبر 2012

    بعد أقل من يوم على الهجوم دعا تنظيم القاعدة إلى مواصلة الهجمات على المصالح الأمريكية.

  • Französischer Soldat in Mali Westafrika

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 كانون الثاني/ يناير 2013

    أدى تدخل فرنسا وحلفاؤها الأفارقة في مالي إلى إخراج القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من منطقة نفوذها في الشمال. وفي 16 كانون الثاني/ يناير، هاجمت مجموعة موالية منشأة للغاز في الجزائر، حيث قُتل نحو 40 شخصاً و29 مهاجما. وبعد تموز/ يوليو 2014، وسعت فرنسا عمليتها في الساحل فباتت تشمل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

  • Syrien IS Al-Nusra Front Kämpfer

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    10 نيسان/ أبريل 2013

    بايعت جبهة النصرة، وهي إحدى فصائل المعارضة في سوريا، تنظيم القاعدة، لتصبح بذلك قطباً كبيراً ويده الضاربة في الحرب الأهلية بسوريا.

  • Irak - IS Führer Abu Bakr al-Baghdadi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    29 حزيران/ يونيو 2014

    أعلن تنظيم "داعش" المنبثق من القاعدة في العراق من جانب واحد إقامة الخلافة، ما زاد من حدة التنافس بين التنظيمين. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 أعلن الظواهري فرعاً جديداً هو "القاعدة في شبه القارة الهندية" الذي يغطي أفغانستان وباكستان والهند وبنغلاديش وبورما.

  • Frankreich Paris Mann mit Bombenattrappe vor Polizeirevier erschossen

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    7 كانون الثاني/ يناير 2015

    أسفر اعتداء على مجلة شارلي ايبدو الأسبوعية الساخرة في باريس عن مقتل 12 شخصاً، وأعلن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" مسؤوليته عنه.

  • Frankreich Terror Mohamed Merah Toulouse

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    بعد الهجوم الدامي في باريس، دعا الظواهري إلى شن هجمات جديدة ضد البلدان الغربية والأفراد أيضا. محمد مراح، قتل في فرنسا في 2012 سبعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال ومعلم يهودي وثلاثة جنود. كما قام الأخوان تسارناييف في الولايات المتحدة الأمريكية بقتل ثلاثة أشخاص في بوسطن في 2013. سمي مراح وتسارناييف بأنهم "مقاتلين في القاعدة".

  • Jemen Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    2 نيسان/ أبريل 2015

    سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت اليمنية، ولم تتمكن القوات الحكومية المدعومة سعودياً من طرده إلا بعد سنة. وإثر تدخل تحالف سني في آذار/ مارس بقيادة السعودية ضد الحوثيين، استفاد التنظيم من أعمال العنف لتعزيز سيطرته في الجنوب والجنوب الشرقي. لكن غارة أمريكية أدت إلى مقتل 71 من عناصره هناك نهاية آذار/ مارس 2016.

  • Mullah Akhtar Mohammad Mansour

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    13 آب/ أغسطس 2015

    بايع الظواهري الزعيم الجديد لطالبان الملا اختر منصور بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر. وتحرز طالبان الحليف التاريخي للقاعدة تقدماً في عدة مناطق من أفغانستان.

  • Syrien IS-Kämpfer in Raqqa

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    31 أيلول/ سبتمبر 2015

    دعا الظواهري إلى وحدة الجهاديين من تركيا حتى المغرب العربي، مكرراً في الوقت نفسه رفضه الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش".

  • Mali Angriff auf EU-Ausbildungslager in Bamako

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شنت مجدداً هجوماً في مالي، أسفر عن مقتل 20 شخصاً في باماكو، ثم في كانون الثاني/ يناير وفي آذار/ مارس 2016 في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا (30 قتيلاً في واغادوغو) وفي ساحل العاج (19 قتيلاً).

    الكاتب: ع.غ


 

 

مختارات

محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

ما زال تنظيم القاعدة يشكل خطرا رغم تصفية مؤسسه أسامة بن لادن على يد قوات خاصة أمريكية في باكستان في الثاني من أيار/مايو 2011. استعراض لبعض التواريخ الأساسية للتنظيم منذ تسلم المصري أيمن الظواهري زعامته خلفا لبن لادن. (02.05.2016)  

مواضيع ذات صلة

Die Broschüre «Extremistischer Salafismus als Jugendkultur - Sprache, Symbole und Style

"776 من المصنفين كإسلاميين خطيرين موجودون في ألمانيا" 18.07.2018

في ظل الجدل القائم في ألمانيا بعد ترحيل المشتبه به على أنه حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. كشفت الحكومة الألمانية أرقاما دقيقة بشأن المتشددين الإسلاميين الخطرين الموجودين على الأراضي الألمانية.

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens

ترحيل الحارس السابق لبن لادن من ألمانيا إلى تونس 13.07.2018

رحّلت السلطات الألمانية الحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى تونس. ويشتبه أن المعني تلقى تدريبا عسكريا في معسكر تابع لتنظيم القاعدة ورأت السلطات الألمانية أنه يشكل خطرا على أمن البلاد.

Deutschland Abschiebung von Asylsuchenden nach Afghanistan

وجهة نظر: أهذه هي دولة القانون في ألمانيا؟! 17.07.2018

في حين قضت محكمة ألمانية بإعادة الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن إلى ألمانيا، يتم ترحيل اللاجئين المندمجين بشكل جيد إلى أفغانستان. وهذا الأمر قد يقوض الإيمان بسيادة دولة القانون، كما يرى فيليكس شتاينر.

Themenbild Facebook

 