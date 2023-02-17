 واقع أوكرانيا الجديد أهم محاور المحادثات في مؤتمر ميونيخ للأمن | DW الأخبار | DW | 19.02.2023

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واقع أوكرانيا الجديد أهم محاور المحادثات في مؤتمر ميونيخ للأمن

مؤتمر ميونيخ للأمن يقترب من نهايته. بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، احتلت الحرب مركز الصدارة في نقاشات المؤتمر البارز عالميًا.

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The European Commission's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell Fontelles speaks at the Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany, on February 19, 2023. - The Munich Security Conference running from February 17 to 19, 2023 brings world leaders together ahead of the first anniversary of Russia's invasion of Ukraine as Kyiv steps up pleas for more weapons. (Photo by Thomas KIENZLE / AFP) (Photo by THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images)

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