واقع أوكرانيا الجديد أهم محاور المحادثات في مؤتمر ميونيخ للأمن

مؤتمر ميونيخ: شولتس وماكرون يؤكدان استمرار دعم كييف والاستعداد لنزاع طويل

أكد المستشار الألماني في مؤتمر ميونيخ أنّ دعم ألمانيا لأوكرانيا مالياً وإنسانياً وعسكرياً صُمِّم "ليستمر طويلاً"، بينما ذهب الرئيس الأوكراني إلى إنه من "الواضح" أن أوكرانيا لن تكون محطة الغزو الأخيرة للرئيس الروسي.