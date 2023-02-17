واقع أوكرانيا الجديد أهم محاور المحادثات في مؤتمر ميونيخ للأمن

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مؤتمر ميونيخ للأمن يقترب من نهايته. بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، احتلت الحرب مركز الصدارة في نقاشات المؤتمر البارز عالميًا.
أكد المستشار الألماني في مؤتمر ميونيخ أنّ دعم ألمانيا لأوكرانيا مالياً وإنسانياً وعسكرياً صُمِّم "ليستمر طويلاً"، بينما ذهب الرئيس الأوكراني إلى إنه من "الواضح" أن أوكرانيا لن تكون محطة الغزو الأخيرة للرئيس الروسي.
جدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعهد الإتحاد الأوروبي بتسريع المساعدات لأوكرانيا، فيما يخصص مؤتتمر ميونخ يومه الأخير لملف الأمن الأوروبي.
يقام مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام وسط أزمة عالمية في الطاقة والغذاء فيما تقترب الحرب الروسية على أوكرانيا من إكمال عامها الأول. ووزير الدفاع الألماني يجدد مطلبه بزيادة الانفاق على الدفاع.
أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف، بينما انهال على مدينة لفيف قصف روسي.
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