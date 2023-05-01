واشنطن: 20 ألف جندي روسي قتلوا في معارك باخموت منذ ديسمبر

أفادت تقديرات للاستخبارات الأمريكية بأن أكثر من 20 ألف جندي روسي قتلوا في المعارك التي تشهدها مدينة باخموت الأوكرانية وحدها منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حسبما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يوم الاثنين (الأول من مايو/ أيار 2023).

وأوضح كيربي في واشنطن أن حوالي نصفهم ينتمي إلى مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر". وقال إن معظمهم كانوا "مدانين روس تم الزج بهم في القتال دون تدريب قتالي كاف، أو قيادة قتالية، أو أي شعور بالقيادة والسيطرة التنظيمية". وقدرت الاستخبارات الأمريكية أن نحو 100 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا منذ كانون الأول/ ديسمبر.

ولم يتم إعطاء أي أرقام عن قتلى أو جرحى الجانب الأوكراني. ولا يمكن التحقق من الأرقام بشكل مستقل. وقال كيربي إن هناك "قيمة استراتيجية ضئيلة للغاية" لروسيا في استعادة مدينة باخموت المتنازع عليها.

وقال كيربي: "بالنسبة لروسيا، جاءت هذه المحاولة بتكلفة باهظة ورهيبة، خاصة في باخموت"، في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا. وأضاف أن مخزونات الجيش الروسي وقواتها المسلحة استنفدت بينما لا تزال الدفاعات الأوكرانية في المناطق المحيطة بباخموت قوية.

وأضاف "في ديسمبر الماضي، أطلقت روسيا هجوما واسعا عبر عدة جبهات بما في ذلك باتجاه فوليدار وأفدييفكا وباخموت وكريمينا. وتعثرت معظم هذه المساعي وفشلت. ولم تتمكن روسيا من السيطرة على أي منطقة ذات أهمية استراتيجية". كما ذكر أنه سيتم الإعلان عن حزمة أسلحة أمريكية أخرى لأوكرانيا قريبا.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ، رويترز)