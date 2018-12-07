واشنطن: يمن ما بعد الحرب يجب ألا ينطوي على أي تهديد للسعودية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد (9 ديسمبر/كانون الأول) إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج، خلال مؤتمر في أبوظبي أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.

يذكر أن هذه المحادثات شهدت عدة اجتماعات مصغرة لمجموعات عمل من الوفدين مع المبعوث الأممي، طُرح فيها عدد من الملفات الخاصة في إجراءات بناء الثقة. ومن المتوقع انتهاء هذه المشاورات بعد نحو خمسة أيام، "وتعتبر تمهيدا لعقد جولة جديدة من المشاورات ستركز على الجانب السياسي والعسكري والأمني بعد نحو شهر في الكويت"، حسب تصريحات سابقة لأعضاء الوفدين، وذلك في حال نجحت المشاورات الجارية.

ف.ي/ع.ش (رويترز/ا.ف.ب)