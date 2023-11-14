واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على قيادات في حماس وممولين للحركة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (14 نوفمبر/ تشرين ثاني) سلسلة عقوبات جديدة، فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، على مسؤولين في حركة حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي.

وهذه ثالث رزمة من العقوبات الأمريكية على حماس منذ بدء الحرب بينها وبين إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

و أورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تستهدف "المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها إيران لدعم حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني". وتشارك حركة الجهاد إلى جانب حماس في المعارك في قطاع غزة ضد الجنود الإسرائيليين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن "دعم إيران، وخصوصا عبر الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية، يتيح لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ممارسة أنشطة إرهابية، ولاسيما عبر نقل أموال وتزويد أسلحة وتدريب".

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا ديفيد كاميرون "سنواصل استخدام كل أداة ممكنة لدينا لعرقلة النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، بما يؤدي إلى زيادة صعوبة عملهم وعزلتهم على المسرح العالمي".

وقالت الحكومة البريطانية إن الزعيم السياسي لحماس يحيى السنوار من بين الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات الجديدة من الجناحين السياسي والعسكري للجماعة. وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، إضافة الى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.

وقدرت وزارة الخزانة الأصول العالمية لحماس بمئات ملايين الدولارات.

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وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل نحو 1200 شخص في الجانب الاسرائيلي، معظمهم مدنيون. وتقول الدولة العبرية إن الحركة الفلسطينية خطفت نحو 240 رهينة خلال هجومها.

وردت أسرائيل بشن حرب شاملة على حماس في قطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم مدنيون، بحسب السلطات التابعة لحماس.

ييذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران..

ع.أ.ج/ ع ج م/ع.خ (، رويترز، أ ف ب)