واشنطن ولندن تؤكّدان شنّ ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن

أكّدت الولايات المتّحدة وبريطانيا شن ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن ردّاً على الهجمات التي يشنها المتمرّدون على الملاحة في البحر الأحمر. وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الضربات استهدفت صنعاء وعدد من المحافظات.

شنّت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد، وفق ما أفادت وكالة "سبأ نت" التابعة للمتمردين الحوثيين ليل الاثنين/ الثلاثاء (23/22 يناير/ كانون الثاني 2024). وأوردت الوكالة في نبأ عاجل أنّ "العدوان الأمريكي البريطاني يشنّ غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".

وبدورها، قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، إنّ طائرات أميركية وبريطانية استهدفت "بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة".

وكان الحوثيون المقربون من إيران أعلنوا الإثنين مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة عسكرية أميركية قبالة سواحل اليمن، لكنّ الولايات المتحدة نفت وقوع أيّ هجوم.

وأكدت الولايات المتّحدة وبريطانيا في بيان مشترك أنّ قواتهما شنّت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن ردّاً على الهجمات التي يواصل المتمرّدون شنّها على الملاحة في المياه الواقعة قبالة سواحل أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إنّ قواتهما شنّت "جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن ردّاً على الهجمات الحوثية المتواصلة ضدّ الملاحة والتجارة الدولية وكذلك أيضاً ضدّ سفن تعبر البحر الأحمر".

وقالت الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات اليوم الاثنين ضد الحوثيين في اليمن بسبب استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر، مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.

وقدم البنتاغون تفاصيل الضربات الثماني الجديدة في بيان مشترك مع بريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا، التي قال البيان إنها أيدت العمل العسكري الأخير. وأضاف البيان "هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء".

من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن بريطانيا نفذت المزيد من الضربات ضد الحوثيين في اليمن. وأضاف البيان أن الطائرات البريطانية استخدمت قنابل دقيقة التوجيه لضرب أهداف عدة بالقرب من مطار صنعاء.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، رويترز)