واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات مع الاستعداد لحوار مشروط

صرح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو اليوم (الأحد الثاني من حزيران/ يونيو 2019) في سويسرا "نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم الى طاولة (مفاوضات)". لكنه أضاف "أن الجهود الأميركية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الإسلامية، هذه القوة الثورية، ستتواصل".
فيما أعلن يحيى رحيم صفوي أحد كبار مساعدي المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق اليوم الأحد أنّ السفن العسكرية الأمريكية في الخليج تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية محذرا من أن أي اشتباك بين البلدين سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن صفوي قوله "أول رصاصة ستطلق في الخليج الفارسي سترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار. وسيكون هذا فوق طاقة أمريكا وأوروبا وحلفاء أمريكا كاليابان وكوريا الجنوبية".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس السبت أنّه لا يمكن عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا في إطار "الاحترام" و"القوانين الدولية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. وكان الرئيس الإيراني أكد مراراً أنّ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لن تحصل في حال لم ترفع عقوباتها وتعود مجدداً إلى الاتفاق النووي.
وانزلقت إيران والولايات المتحدة لمواجهة أكثر حدة على مدى الشهر المنصرم بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين إيران وقوى عالمية بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات العام الماضي وشددتها في مايو أيار من خلال الطلب من كل الدول وقف كل واردات النفط الإيراني. وظهرت في الأسابيع الماضية ملامح مواجهة عسكرية وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل قوات إضافية للشرق الأوسط ردا على تهديد إيراني.
وبرغم تبني ترامب حملة "الضغط الأقصى" على إيران، إلا أنّه أعلن الإثنين أنّ إدارته لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران. وقال "نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية. لا أسعى لإيذاء إيران إطلاقا".
وكان الرئيس الإيراني أكد مراراً أنّ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لن تحصل في حال لم ترفع عقوباتها وتعود مجدداً إلى الاتفاق النووي.
م.م/ ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي
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الكاتب: علاء جمعة