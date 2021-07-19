واشنطن وحلفائها تتهم الصين باختراق خادم مايكروسوفت

حملت حكومة الولايات المتحدة والعديد من حلفائها، الصين المسؤولية عن "أنشطة إلكترونية خبيثة غير مسؤولة" مثل هجمات القراصنة. وأعلنت مسؤولة حكومية أمريكية اليوم الاثنين (19 تموز/يوليو 2021) أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا واليابان وحلف شمال الأطلسي تشجب علناً "الأنشطة السيبرانية الخبيثة" الصادرة من الصين.
وأضافت المتحدثة أن ذلك يظهر استخدام وزارة أمن الدولة (MSS) الصينية الهكر المجرمين للهجمات الإلكترونية، مؤكداً أن هذا السلوك لا يتوافق مع ادعاء الصين بأنها تتولي دور مسؤول قيادي في العالم. واتهمت المتحدثة الصين بالوقوف وراء هجوم استهدف خادم "مايكروسوفت إكستشينج" في آذار/مارس الماضي.
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ومن جهته، ذكر الاتحاد الأوروبي أن الهجمات السيبرانية التي انطلقت من الصين اخترقت خادم "مايكروسوفت إكستشينج"، لتؤثر بذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر والشبكات حول العالم. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القول في بيان اليوم الإثنين: "لقد رصدنا أنشطة سيبرانية خبيثة ذات آثار كبيرة استهدفت المؤسسات الحكومية والمنظمات السياسية في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكذلك الصناعات الأوروبية الرئيسية". وقال إن الهجوم "أثر بشدة على اقتصادنا وأمننا وديمقراطيتنا ومجتمعنا بشكل عام".
خ.س/إ.ف (د ب أ)
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
نزل كمبيوتر "كومودور بيت 2001" لأول مرة إلى الأسواق في سنة 1977، ومازال يخدم لغاية الآن دون أية مشاكل. وقرر المتحف الألماني للثقافة التقنية في دورتموند الاحتفاظ بهذا الكمبيوتر النادر ووضعه في مكان شرف في المتحف بسبب قيمته التاريخية.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
لكن أول كمبيوتر اخترع في العالم كان أقدم بكثير من "كومودور بيت 2001" وأول من صممه كان المهندس الميكانيكي الألماني كونراد تسوزه عندما كان يعمل عند النظام النازي، وذلك في سنة 1941 وأسماه "Z3". جَمع تسوزه الكمبيوتر الأول من مواد صناعية معادة.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
كان كونراد تسوزه قد نجح في سنة 1938 في صناعة أول حاسبة مبرمجة، وبعدها بثلاث سنوات قدم كمبيوتر "Z3" الذي كان كبيرا جدا ويعادل حجم ثلاثة خزانات ملابس وبوزن يصل إلى 1000 كيلوغرام. ويحتاج الكمبيوتر ثانية واحدة تقريبا لإتمام عملياته الحسابية. دُمر الكمبيوتر في الحرب العالمية الثانية وأعيد صناعته حسب التصميم الأصلي بعد الحرب ووضع في المتحف الألماني في ميونيخ.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
أما أول كمبيوتر شخصي فقد أخترع في سنة 1974 وقدم للسوق الأمريكية وكان اسمه "ألتاير 8800". وبعدها تكونت نوادٍ وملتقيات لمحبي الكمبيوتر، وكان ستيف جوبز وستيف وزنياك مؤسسا شركة آبل من المترددين على هذه التجمعات.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
مأرب سيارات ستيف وزنياك شهد ظهور أول كمبيوتر لشركة آبل وكان ذلك في منتصف السبعينات. بيع آبل 1 منفردا دون لوحة مفاتيح الطباعة ودون شاشة عرض وكان سعر الجهاز الأول من آبل 666.66 دولارا. ويعد آبل 1 من القطع النادرة في الوقت الحاضر ويمكن أن يباع بآلاف الدولارات للمتاحف ولمقتني القطع الالكترونية القديمة.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
شركة "أي بي أم" من جانبها قدمت أول كمبيوتراتها الشخصية في سنة 1981، وكانت كمبيوترات "أي بي أم" مخصصة للشركات الكبيرة للاستخدامات طويلة الأمد. بينما كان أول كمبيوتر من صنع الشركة قد صدر في سنة 1964 وكان يحمل اسم "أي بي أم سيستيم 360" ويضم عدة كمبيوترات لعدة استعمالات في آن واحد.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
آبل 2 صدر عام 1977 وكانت بصمات ستيف جوبز واضحة عليه وتميز بإمكانية الاستعمال السهلة وشكله الأصيل. وتوجد هذه النسخة النادرة من آبل 2 في متحف الصور المتحركة في نيويورك.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
شركة مايكروسوفت من جانبها بدأت بتطوير الكمبيوترات وأنظمة التشغيل سوية، وكانت أول من صنعت الكمبيوتر والبرمجيات لاستخدامات الطباعة والأغراض المكتبية. بينما ركزت شركة آبل في هذه الإثناء على تطوير كمبيوترها "آي ماك" وأصدرت النسخة الأولى منه في سنة 1998.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
أول معالج الكمبيوتر في العالم صدر من شركة إنتل سنة 1971، ومكن المعالج الكمبيوترات الحديثة من تطوير سرعة الحسابات واختزال الحجم. وهو ما أدى إلى ظهور كمبيوترات سريعة ومحمولة.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
أما مستقبل الكمبيوتر فيقول الخبراء إنه سينحصر في التابليت، بسبب صغر حجمه وسهولة استعماله وتعدد مميزاته، ويمكن حمله في كل مكان وقراءة الكتب وطباعة وكتابة الملفات، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى من خلاله.
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الكمبيوتر .. رحلة 75 عاما من التطور
الساعات الذكية هي شكل آخر للكمبيوترات الحديثة، ويمكن خلالها مشاهدة الأفلام وقراءة البريد الالكتروني ومعرفة بعض المعلومات الصحية عن الجسم. وبعد صدور نسخة "آي واتش" من آبل بدأ سوق الساعات الذكية في العالم في الازدهار.
الكاتب: هايكه موند / زمن البدري