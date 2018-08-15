 واشنطن وبكين تتبادلان فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 16 مليار | أخبار | DW | 23.08.2018

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أخبار

واشنطن وبكين تتبادلان فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 16 مليار

في تصعيد جديد "للحرب التجارية" وتزامناً مع محادثات ثنائية اقتصادية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار، فيما ردت بكين فوراً بإجراء مماثل.

Symbolbild China - USA Strafzölle | Fleisch aus den USA (picture-alliance/dpa/Li Zhihao)

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس (23 آب/ أغسطس 2018) رسوماً جمركية مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار ردت عليها بكين فوراً بإجراء مماثل، في وقت يخوض البلدان مفاوضات بهدف وقف الحرب التجارية بينهما.

ومع هذه الرزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن اعتباراً من الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش، ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25 بالمائة. وتشمل الرسوم حوالي ألف صنف من البضائع ولا سيما مكونات إلكترونية وأدوات وآليات.

وبعدما توعدت الصين بالرد بالمثل على أي إجراء أمريكي، أعلنت وزارة التجارة الصينية فوراً عن "رد ضروري". وفرضت بكين بشكل متزامن رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمائة على 16 مليار دولار من البضائع الأمريكية المستوردة، من ضمنها منتجات  شهيرة مثل الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والويسكي وكذلك عصير الليمون ومئات المنتجات الأخرى.

مختارات

تسعى الدول الأوروبية الراعية للاتفاق النووي مع إيران إلى جانب الصين إلى إنقاذه عبر خطة تدعم الاقتصاد الإيراني رغم العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على طهران بينها التضييق على بيعها نفطها وغازها دوليا. (06.07.2018)

إذا كانت تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد مثيرة للجدل، فإن تصريحاته الصحفية ليست أقل إثارة للغضب، خصوصا عندما يهاجم حلفائه الأساسيين، وها هو ترامب يضع الحلفاء الأوروبيين إلى جانب روسيا والصين ويصفهم جميعا "بالأعداء". (15.07.2018)

والهدف بالنسبة لإدارة ترامب التي تتهم الصين بممارسات تجارية "غير نزيهة" وبـ "سرقة الملكية الفكرية"، يبقى تشديد الضغط على العملاق الآسيوي لحمله على الحد من فائضه التجاري الهائل مع الولايات المتحدة. غير أن هذا التصعيد الجديد يتزامن مع اليوم الثاني من محادثات تجري في واشنطن بين مفاوضين صينيين وأمريكيين سعياً لوضع حد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وزير أمريكي: الصين ليس بمقدورها الرد بالوتيرة ذاتها

والتقى نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين ونائب وزير المالية الصيني لياو مين الأربعاء في واشنطن مساعد وزير الخزانة الأمريكي المكلف الشؤون الدولية ديفيد مالباس ومساعدين لممثل التجارة. وإن كان الصينيون أبدوا تفاؤلاً قبل اللقاء، فإن الرئيس الأمريكي كان أكثر حذراً، إذ أكد أنه "لا يتوقع الكثير" من المحادثات. وهي أول محادثات ثنائية تجري على مستوى أدنى من وزاري منذ حزيران/ يونيو الماضي، حين توجه وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إلى بكين من غير أن ينجح في خفض التوتر.

وأعرب روس عن ثقته في تفوق الولايات المتحدة في النزاع التجاري، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن بي سي" هذا الأسبوع. وقال "لدينا ذخائر أكثر منهم بكثير، وهم يعرفون ذلك. اقتصادنا أقوى من اقتصادهم"، مضيفاً أنه لن يكون بمقدور الصين أن تواصل الرد بالوتيرة ذاتها كالولايات المتحدة.

وفي مطلع تموز/ يوليو الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار منها الألواح الشمسية والفولاذ والألمنيوم، ردت عليها الصين بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة مساوية وفي طليعتها لحوم الخنزير والصويا.

وهدد ترامب باستهداف مجمل البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين والبالغ مجموع قيمتها 500 مليار دولار.

والواقع أن استراتيجية "العين بالعين" تبقى محدودة من جانب الصين، إذ أن البضائع التي تستوردها من الولايات المتحدة أقل بأربع مرات من تلك التي تصدرها إليها.

وفيما تدرس واشنطن فرض سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، أعلنت بكين أنها في هذه الحالة لن تستهدف برسوم جمركية سوى حوالى 60 مليار دولار من البضائع الأمريكية. لكن بإمكان النظام الشيوعي في المقابل تشديد الضغوط التنظيمية والضريبية على الشركات الأمريكية العاملة في الصين وفي طليعتها بوينغ وآبل ومجموعات لصنع السيارات.

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كوادريغا - ترامب ضد الجميع: هل يورط العالم في حرب تجارية؟

تحذيرات من رفع التعرفات الجمركية

وأصدر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تحذيراً، مشيراً إلى أن تصعيد التدابير الجمركية قد يلقي بثقله على الاقتصاد الأمريكي. وأوضح البنك المركزي الأمريكي الواسع النفوذ وفق محضر آخر اجتماع للجنته النقدية صدر الأربعاء أنه "في حال تواصل خلاف (تجاري) واسع النطاق، فسيكون لذلك تأثير سلبي على ثقة متعهدي الأعمال، وعلى الإنفاق الاستثماري والوظائف".

وتسجل الولايات المتحدة عجزا تجارياً سنوياً بقيمة 335 مليار دولار تجاه الصين. وبما أن ميزان الخدمات فائض لصالح واشنطن، فإن ميزان السلع والبضائع وحدها أكبر حجما إذ يبلغ 375 مليار دولار بحسب أرقام أمريكية.

خ.س/ع.غ (أ ف ب)

  • MOROKKO TGV Zug wird angeliefert (Getty Images/AFP)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أسرع قطار في إفريقيا في المغرب

    أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.

  • Sambia alte Lokomotive (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أقدم قطار في الإسكندرية

    في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.

  • Nigeria Eröffnung Eisenbahnlinie zwischen Abuja und Kaduna (DW/U. Musa)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    الخط السريع بين أبوجا وكادونا

    منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.

  • Addis Abeba Äthiopien Bahn Straßenbahn Haltestelle (picture-alliance/dpaMarthe van der Wolf)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شبكة الترام في أديس أبابا

    في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.

  • Kenia chinesische Investitionen in die Eisenbahnstrecke Mombasa-Nairobi (Reuters/N. Khamis)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شرق إفريقيا ينتفض

    نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.

  • Namibia alte Bahnschwellen (picture-alliance/Ardea/K. Terblanche)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر

    العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.

  • Infografik Bildergalerie Bahnstrecken in Afrika ENG

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    ما زال هناك عمل كثير!

    شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.

  • Nov 27 2014 Cape Town South Africa View of the Gautrain inside Pretoria station Gautrain is (imago/ZUMA Press)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    جنوب إفريقيا في المقدمة

    قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا. الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب


مختارات

إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

وعي إفريقي متزايد لأهمية الدور الذي تلعبه خطوط السكك الحديدية في تنمية الاقتصاد بالنسبة لشعوب القارة. وهو بالفعل التوجه الملموس في عدد من البلدان التي أطلقت مشاريع ضخمة، يبدو أن الصينيين أكثر المستفيدين منها. (30.05.2017)  

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