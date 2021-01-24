واشنطن وبروكسيل تدينان الاعتقالات الجماعية في روسيا

أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لـ"الاعتقالات الكثيفة" و"الاستخدام غير المتكافئ للقوة" خلال الاحتجاجات التي شهدتها روسيا للمطالبة بالإفراج عن المعارض اليكسي نافالني. وأضاف بوريل في تغريدة "سنناقش الاثنين المراحل المقبلة مع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، علما أن الاتحاد يطالب بالإفراج عن نافالني، ويرتقب أن يناقش المجتمعون التدابير الواجب اتخاذها دعما لهذا المطلب.

وتطالب العديد من الدول الأعضاء والبرلمان الاوروبي بإقرار عقوبات جديدة على روسيا، لكن ذلك يتطلب إجماع أعضاء الاتحاد الـ27. والجمعة، طلب رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الافراج فورا" عن نافالني خلال محادثة هاتفية. وأعرب عن "قلق" الاتحاد الاوروبي "البالغ" حيال نافالني داعيا إلى "الاحترام الكامل وغير المشروط لحقوقه".

من جهتها، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة تعامل السلطات الروسية مع المحتجين والصحفيين الذين المتظاهرين في روسيا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن محاولات قمع حقوق المواطنين الروس في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي واعتقال نافالني وقمع الاحتجاجات التي أعقبت ذلك كلها "مؤشرات مقلقة على مزيد من القيود على المجتمع المدني والحريات الأساسية". ودعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الروسية إلى إطلاق سراح جميع المحتجين الذين تم اعتقالهم لممارستهم حقوقهم، والإفراج الفوري غير المشروط عن نافالني، وكذلك دعم التحقيقات في تسميمه باستخدام سلاح كيماوي. وجاء في البيان أن الولايات المتحدة ستقف جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها في الدفاع عن حقوق الإنسان - سواء في روسيا أو في أي مكان تتعرض فيه هذه الحقوق للتهديد.

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وفي سياق متصل، دعت كندا السبت السلطات الروسيّة إلى "الإفراج الفوري" عن الأشخاص الذين اعتُقِلوا خلال الاحتجاجات وقالت وزارة الخارجيّة الكنديّة في تغريدة على تويتر إنّ "كندا تشعر بقلق عميق إزاء اعتقال متظاهرين وإعلاميّين في أعقاب الاحتجاجات السلميّة في روسيا". وأضافت "نحضّ السلطات الروسيّةعلى احترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن الأشخاص المعتقلين".

وتظاهر عشرات الآلاف السبت في روسيا تلبية لدعوة نافالني للمطالبة بالإفراج عنه، فيما اعتقلت الشرطة آلاف المتظاهرين خلال التحركات التي تخللتها أيضاً صدامات في مدن كبرى عدّة ولا سيما موسكو.

فقد احتجزت الشرطة الروسية ما يزيد على ثلاثة آلاف متظاهر واستخدمت القوة لتفريق تجمعات في جميع أنحاء البلاد يوم السبت بعدما تجاهل عشرات الآلاف من المحتجين البرد القارس وتحذيرات الشرطة من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز أليكسي نافالني.

وكان نافالني، وهو محام يبلغ من العمر 44 عاما، قد دعا أنصاره للاحتجاج بعد اعتقاله في مطلع الأسبوع الماضي فور عودته إلى موسكو لأول مرة بعد رحلة علاج في ألمانيا عقب تسميمه بغاز أعصاب في أغسطس / آب.

وطالبت السلطات الناس بالابتعاد عن أماكن المظاهرات يوم السبت، قائلة إنهم يخاطرون بالتعرض للإصابة بفيروس كورونا فضلا عن الملاحقة القضائية وربما السجن بسبب حضور احتجاجات غير مصرح لها. لكن المتظاهرين تحدوا الحظر ونزلوا في احتجاجات قوية في ظل أجواء برد قارس وصلت في أحد الأماكن إلى أقل من 50 درجة تحت الصفر.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين طفولة بسيطة ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين عين لدى المخابرات السوفياتية قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين تدرج في السلطة عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين بداية الرئاسة بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين ولاية ثانية أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية! لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين عودة "القيصر" عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين تمدد في دول الجوار كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين الأزمة السورية ودعم الأسد لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين نصر للمرة الرابعة "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.



وفي وسط العاصمة موسكو، احتشد 40 ألفا على الأقل، وفق تقديرات مراسلي رويترز، في واحدة من أكبر التجمعات غير المرخصة منذ سنوات. وشوهدت الشرطة وهي تلقي القبض على محتجين وتقتادهم إلى سيارات. وقالت السلطات إن نحو 4000 شاركوا في الاحتجاجات، وشككت وزارة الخارجية الروسية في تقدير رويترز لعدد المشاركين. وتساءلت الوزارة ساخرة في قناتها على تليغرام "لماذا لا تقولوا أربعة ملايين؟". ونقلت بروكت، وهي وسيلة إعلام روسية مستقلة، عن أحد أنصار نافالني قوله إن عدد المحتجين في العاصمة بلغ نحو 50 ألفا.

وردد متظاهرون عبارات منها "بوتين لص" و"العار" و"الحرية لنافالني". كما احتجزت الشرطة يوليا نافالنايا زوجة نافالني لفترة وجيزة خلال مشاركتها في أحد الاحتجاجات. وألقت الشرطة القبض على عدد من حلفاء نافالني السياسيين في الأيام الماضية بينما ألقت القبض على عدد آخر منهم اليوم.

وذكرت مجموعة أو.في.دي-إنفو لمراقبة الاحتجاجات أن الشرطة ألقت القبض على 3296 محتجا منهم 1294 في موسكو و489 في سان بطرسبرج، في احتجاجات بنحو 100 بلدة ومدينة.

وحدث انقطاع في خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت حسبما أظهرت بيانات موقع (داونديتكتور دوت آر يو) الذي يتابع مثل هذه الانقطاعات. وتلجأ بعض السلطات لهذه الوسيلة أحيانا لتصعيب الاتصالات بين المحتجين.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)