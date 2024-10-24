واشنطن والدوحة تعلنان استئنافا وشيكا للمفاوضات حول غزة

أعلنت الولايات المتحدة وقطر عن استئناف وشيك للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وزير الخارجية الأمريكي كشف من الدوحة أن الوسطاء سيبحثون خيارات جديدة بعد أشهر من المراوحة في مساعي التوصل لهدنة وإطلاق الرهائن.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس (24 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، إن المفاوضين سيجتمعون "في الأيام المقبلة" لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإطلاق الرهائن، مجددا دعوته لإسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات في قطر، الوسيط الرئيسي بالمفاوضات، "تحدثنا عن خيارات للاستفادة من هذه اللحظة والخطوات التالية لدفع العملية إلى الأمام، وأتوقع أن يجتمع مفاوضونا في الأيام المقبلة".

وتأتي زيارة بلينكن في إطار جولة إقليمية بدأها الثلاثاء في إسرائيل حيث التقى مسؤولين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يتوجه الأربعاء إلى الرياض التي غادرها الخميس متوجها إلى العاصمة القطرية للحصول على تقييم لموقف حماس من الهدنة.

وهذه هي الجولة الحادية عشرة لبلينكن إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام. وتأتي بعد فشل كافة مساعيه السابقة لإنهاء الحرب المدمرة في القطاع.

ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وجد الرئيس جو بايدن نافذة جديدة لإمكان إبرام اتفاق هدنة بعدما قتلت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار في غزة.

ما واقعية استيطان غزة مجددا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

من جانبه أعلن رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي عقده مع بلينكن في الدوحة، أن وفدا مفاوضا أمريكيا وآخر إسرائيليًا سيزوران الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة في غزة، مشيرا إلى أن بلاده تواصلت مع قادة حماس بعد مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

وقال الشيخ محمد: "هناك فريق مفاوض من الولايات المتحدة سيزور الدوحة بجانب الفريق المفاوض من الطرف الإسرائيلي وسيتم بحث ما هي السبل التي يمكن إحداث اختراق من خلالها في هذه المفاوضات". ولم يحدد آل ثاني موعد انعقاد هذه المفاوضات وما إذا كانت حماس ستشارك فيها.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة منفتحة على "خيارات مختلفة" لإنهاء الحرب في غزة. وأوضح "نحن ندرس خيارات مختلفة. لم نحدد بعد ما إذا كانت حماس مستعدة للمشاركة، لكن الخطوة التالية هي جمع المفاوضين (...) سنعرف أكثر بالتأكيد في الأيام المقبلة".

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي تقديم 135 مليون دولار إضافية من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن ذلك يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية إلى 1.2 مليار دولار منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ف.ي/أ.ح/ م.ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)