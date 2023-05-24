واشنطن: هجوم سيبراني مدعوم من الصين يستهدف قطاعات حيوية

أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة مايكروسوفت أنّ "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وفي تحذير مشترك قالت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إنّها رصدت "مجموعة من الأنشطة" مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية دولة جمهورية الصين الشعبية وتُعرف أيضاً باسم فولت تايفون". ونشرت وكالات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا تقريرا استشاريا مشتركا لتبادل التفاصيل الفنية حول "مجموعة الأنشطة المكتشفة مؤخرا".

وأضاف التحذير المشترك أنّ "هذا النشاط يؤثّر على شبكات قطاعات البنى التحتية الحيوية للولايات المتّحدة" ويمكن للجهة التي تنفّذ هذا الهجوم "أن تطبّق نفس الأساليب (...) في جميع أنحاء العالم".

بدورها، قالت مايكروسوفت في بيان منفصل إنّ "فولت تايفون" تنشط منذ منتصف 2021 وقد استهدفت عدداً من البنى التحتية الحيوية، من بينها خصوصاً البنية التحتية الحيوية في جزيرة غوام الأمريكية حيث تمتلك الولايات المتّحدة قاعدة عسكرية رئيسية في المحيط الهادئ.

وحذّرت مايكروسوفت في بيانها من أنّ هذا الهجوم يهدّد بإحداث "اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية". وأضافت المجموعة التكنولوجية الأمريكية أنّ "السلوك المرصود يشير إلى أنّ الجهة الفاعلة تنوي التجسّس والحفاظ لأطول فترة ممكنة على قدرتها على ولوج (البنى التحتية) من دون أن يتم اكتشافها".

ولم يصدر تعليق رسمي من جانب الصين حتى لحظة نشر هذا الخبر، لكن النسخة الألمانية من رويترز قالت إنها لم تتلق رد من السفارة الصينية في واشنطن.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ)